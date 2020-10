Je vhodný čas ke zrušení tabu!

31. 10. 2020 / Beno Trávníček





Zdá se, že by naše vláda měla do parlamentu dodat ke schválení dva důležité předpisy. Ten opět prodlouženě jedná i ve zrychleném řízení, takže je šance to stihnout.

Podle odborníků stále existuje teoretická možnost, že se zdravotnická zařízení zahltí. Současně jsem zachytil informaci, že se v odborných kruzích pracuje na jakési metodice, podle které budou lékaři případně vybírat pacienty, kteří v rámci omezených zdrojů budou mít přednostní nárok na nějaký stupeň péče při léčbě COVID-19 – pokud by se snad v dané chvíli nějakých důležitých zařízení či obslužného personálu nedostávalo. U toho člověka napadá, jakým způsobem pak budou umírat ti od přístrojů odpojení či k nim nepřipojení – zda jim bude poskytnuta nějaká přiměřená možnost, jak se "k smrti neutrápit"(?)