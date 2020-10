Polsko: Ve středu se konaly dosud největší protesty

V úterý zveřejnil Jarosław Kaczyński svůj projev k národu. Blábolil po dobu šesti minut stylem, který lze charakterizovat jen jako směsici oznámení Wojciecha Jaruzelského z roku 1981, že se zavádí stanné právo, a projevů Władysława Gomułky během antisemitských čistek v roce 1968. V podstatě řekl toto: Je naše povinnost hájit Polsko před Poláky, protože jinak Polsko, jak jsme ho znali - země ovládaná církví - přestane existovat. No, alespoň teď víme, že chápe, o co jde. Ukončit tu část polské historie, kdy Polsku dominovala církev, je, co si Poláci přejí.