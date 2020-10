Co by Bidenova administrativa udělala s americkými jadernými zbraněmi?

30. 10. 2020

Prezidentský kandidát Joe Biden naznačil, že jedním politických cílů jeho administrativy by bylo snížit důraz na roli jaderných zbraní, potenciálně přijetím stanoviska ohledně vyloučení prvního použití nebo použití s jediným účelem - a snížením investic do modernizace jaderného arzenálu. Zajistit by to měl přechod od jaderné triády mezikontinentálních balistických raket, raketonosných ponorek a bombardérů k dyádě zrušením plánované náhrady mezikontinentálních střel Minuteman III. Administrativa by také vyslyšela výzvy americké komunity zabývající se kontrolou zbrojení ohledně menších jadrných sil, která v americkém vojenském plánování hraje méně prominentní roli,

