Deset a půl týdne "best in Covid", aneb Jak vládnou mehla

29. 10. 2020 / Karel Dolejší

Premiér Babiš před lety prohlásil, že Češi jsou schopný národ, jen mu prý vládnou nemehla. I díky tomu dostal příležitost předvést, jaké že je "mehlo". Výsledky můžete každých pár dní sledovat na veřejnoprávní televizi v přímém přenosu - pravda, pokud si nějaké tři, čtyři hodinky přidáte k předem ohlášenému termínu vládní tiskové konference.

Populisté všude po světě - ČR není žádnou výjimkou - těží z vyvolávání nepodloženého protiestablishmentového optimismu. Podle něj se nahromaděné četné složité problémy pozdně buržoazní společnosti, které lze jen stále obtížněji řešit rutinními opatřeními, prý dají zázračně vyřešit nějakým tím primitivním "rychlým řezem", který musí splnit jen jediné kritérium - je tak prostý, že ho na rozdíl od informovaného názoru dokáže pochopit (a hlasem ve volbách podpořit) dokonce i libovolný nevzdělaný blbec. Proti normální politice tím lze získat nesmírnou výhodu, protože primitivní kravinu dokážete vždy zpopularizovat mnohem snadněji než sdělení, které u adresáta předpokládá alespoň základní kulturní přehled.

Imigrace? Postavíme zeď a zaplatí ji Mexičané. Nestabilní svět? Dohodneme se s Kimem a Talibánem, za každou cenu - a pošleme vojáky domů. Sílí čínská ekonomická konkurence? Prostě uvalíme cla. Všechno je jednoduché, to jen poťouchlí experti vás zbytečně matou vysvětlováním složitých souvislostí, na které se ale vykašleme.

Koronavirus? Prostě si píchejte Savo, opalujte se, počkejte, až virus sám "odejde" - a je to!

Ovšemže opozice vůči mehlům je v ČR vlastně slabá. Proti mimořádně nevýkonné vládě Babišovy PR bubliny, ze které horempádem uniká vzduch, stačí totiž mnohem méně, než kolik by vyžadovala oponentura jakékoliv solidní vládní politice - kdyby taková ovšem existovala. ANOfert se klátí jako třtina ve větru a chybí mu jakákoliv dlouhodobá koncepce, kam se jen podíváte - kromě dobývání renty pro šéfa. "Nemehla" tedy v klidu poukazují na absenci plánů a neustálé nelogické zvraty, aniž by byla nucena přijít sama s nějakým vlastním plánem - v tomto případě se společnou opoziční koncepcí protipandemických opatření, která by dávala aspoň nějaký smysl. - Jistě, včera bylo pozdě.

Když se z "čaulidí" najednou přes noc opět stali "vážení spoluobčané", hit roku v Česku letos tipuji na archivní BB Kingovu The Thrill Is Gone. Okouzlení voličů mehly prostě končí. Co ale přijde teď, je ve hvězdách.

Buď Češi konečně začnou místo propadání politickému spasitelství trpělivě modernizovat a adaptovat existující instituce, s vědomím, že ve většině kauz opravdu neexistuje žádné "instantní" řešení - nebo uvěří ještě absurdnějším slibům nějakého toho plnokrevného místního Orbána či Kaczyńského.

Fouňa Babiš, suverénně nejhorší řečník české politické scény, přece osobně nikdy neměl na to, aby se zmíněnými mazanými protiliberálními populisty u sousedů hrál ve stejné lize.

Nemožné nedokáže zařídit ani Mára Prchal.