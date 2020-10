Nečinnost tváří v tvář klimatické nouzi by nás mohla připravit o astronomickou sumu

29. 10. 2020

Nová studie publikovaná v časopise Nature Communications tvrdí, že dopady klimatických změn by mohly způsobit škody až ve výši 563 bilionů dolarů. Hovoříme o nejhorším možném scénáři, kdy by lidstvo v následujících dekádách globálnímu ohřívání v podstatě jen nečinně přihlíželo, uvádí web Informed Comment .

Přestože světové vlády nešetří pěknými slovy, v podstatě žádná z nich nedělá nic pro snížení emisí skleníkových plynů. Dočasný pokles emisí díky událostem jako je koronavirová pandemie se nepočítají, protože všechno naznačuje tomu, že se opět zvýší, jakmile krize pomine. Jednoduše jsme vykročili špatným směrem.

Před několika lety tento web zveřejnil odhad, podle kterého hodnota nemovitého majetku na světě činí 217 bilionů dolarů. Akcie a cenné papíry dosahují hodnoty 55 bilionů dolarů. Peníze, to jest hotovost, bankovní vklady atd., dosahují hodnoty zhruba 37 bilionů dolarů. Veřejný dluh činí téměř 100 bilionů dolarů.

To v podstatě znamená, že oněch 563 bilionů dolarů zmíněných ve studii Nature Communications přesahuje hodnotu veškerého majetku, který v současnosti na světě existuje. Klimatická nouze by v nejhorším případě všechno toto bohatství smetla.

Ekonom Robert Pollin odhaduje, že pokud do přechodu na obnovitelné zdroje do roku 2050 investujeme dvě procenta světového HDP ročně, mohli bychom snížit uhlíkové emise na nulu. Celková částka by činila 18 bilionů dolarů.

Autoři studie uvádějí, že bychom byli naprosto šílení, kdybychom tuto sumu neinvestovali a nedosáhli oteplení do 1,5 stupně Celsia oproti předindustriální éře. Protože nejhorší možný scénář doslova a do písmene znamená, že bychom přišli o všechno.



