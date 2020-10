Vědci říkají, že kapitalismus do poloviny 21. století zruinuje planetu

29. 10. 2020

Anebo máme opačnou možnost – mohli bychom se zbavit fetišistického HDP a vstoupit do světa hojnosti, ve kterém bychom spotřebovávali energii tak, aby to bylo únosné pro planetu; do světa, kde by technologicky vyspělé ekonomiky generovaly pracovní místa, posilovaly ochranu veřejného zdraví a podporovaly vzdělávání každého jednotlivce – aniž bychom zemi způsobovali újmu, píše Nafeez Ahmed .

Do roku 2050 bychom si mohli udržet vysokou úroveň HDP – avšak za cenu světa sužovaného nedostatkem minerálů a hmot; světa ničeného katastrofickými změnami klimatu a zadrhávajícím přechodem na čistou energii. To vše nám klestí cestu k pomalu se rozpadající civilizaci.

Pokud jde o první možnost, vědci v rámci programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 dospěli k závěru, že kapitalismus – tak jak ho známe – nemůže realizovat úspěšný přechod na čistou energii.



Nejen to: kapitalismus je na dobré cestě, aby ve světě způsobil nedostatek nerostných surovin a zbrzdil jejich dodávky, což by mohlo podkopat úsilí o dekarbonizaci dopravních systémů a zaručeně by to vedlo k nebezpečným změnám klimatu.



Nová studie zveřejněná v časopise Energy Strategy Reviews shledává, že elektrifikace našich automobilů, nákladních automobilů a vlaků tak, aby mohly využívat obnovitelnou energii, je životaschopná pouze tehdy, pokud v průmyslových společnostech snížíme nekonečně rostoucí úroveň spotřeby. To ve skutečnosti znamená zásadně transformovat samotná pojiva kapitalistického systému.



Scénář pokračujícího růstu HDP je rovněž zárukou toho, že světové společenství nesplní cíle pařížské dohody o omezení růstu globálních průměrných teplot do 1,5 stupně Celsia oproti předindustriální éře.



Dobrou zprávou ovšem je, že samostatný výzkum zveřejněný v září dokazuje, že taková ekonomická transformace je efektivně proveditelná při zachování dobré kvality života lidí na celém světě.



Jinými slovy, jediný způsob, jak se vyhnout katastrofickým změnám klimatu, je přechod na nový sociální a ekonomický rámec zvaný „nerůst“. To znamená, že se stávající ekonomiky orientované na růst transformují na nový systém, který by uspokojoval lidské potřeby bez nutnosti nepřetržitého růstu.



Celý článek v angličtině ZDE