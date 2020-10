Všeobecný základní příjem v Irsku: dědictví pandemické éry?

29. 10. 2020 / Marek Hrubec

V současném pandemickém období je kvůli zhoršení sociální situace mnoha lidí výrazně větší podpora občanů a politiků pro zavádění alternativních ekonomických a sociálních přístupů než v minulosti, včetně Irska. Jednou z těchto alternativ je nepodmíněný neboli všeobecný základní příjem. Každý občan by na něj měl mít nárok bez splnění jakýchkoli podmínek, podobně jako na všeobecné volební právo. Každý občan by měl pobírat základní příjem, který by mu zajistil základní prostředky pro důstojný život. Kromě toho by mohl získávat další příjmy ze zaměstnání, podnikání, brigád a podobně. Základní příjem tedy slouží jako materiální základ, který umožní naplnit ústavní práva na život a na důstojný život.