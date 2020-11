Mezinárodní akademici varují před kolapsem demokracie

2. 11. 2020

Více než 80 signatářů, včetně profesorů a dalších výzkumníků z univerzit v USA, v Kanadě a v Evropě, nesouhlasí, zda by měl být Donald Trump označen za "fašistu". Křehkost demokracie po celém světě, píší, bude i nadále problém, "bez ohledu na to, kdo vyhraje v amerických volbách"."Ať je Donald Trump fašista, postfašistický populista, autokrat anebo prostě jen nekompetentní oportunista, nebezpečí vůči demokracii nevzniklo s jeho prezidentstvím a bude hrozít i po 3. listopadu 2020," zdůrazňují vědci.Tito historikové varují, že zejména v důsledku koronavirové pandemie "je dnes pokušení uchýlit se k osobě arogantní moci větší než kdy předtím". Občané musejí být podle nich ochotnit hájit demokracii nejen při volbách, ale i při nenásilných protestech v ulicích."To je to poučení, nebýt v nynější době jen tak v pohodě," řekla Jennifer Evansová, profesorka německé historie na Carleton University v Kanadě a jedna z hlavních organizátorek tohoto dopisu. "Žijeme ve velmi nebezpečné době a všichni máme odpovědnost chránit demokracii."Demokracii podle historiků dnes ohrožuje šíření dezinformací, nerovnoste, "politika vnitřních nepřátel" a politicky motivované násilí."Musíme odhalovat a odsuzovat všechny vazby mezi osobami u moci a politickými bojůvkami, které používají násilí k destabilizaci našich demokracií," naléhá dopis.Zvlášť znepokojující jsou důkazy o infiltraci ultrapravice do policie a armády po celém světě, včetně v USA, v Německu a v Kanadě.Podrobnosti v angličtině ZDE