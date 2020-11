Konec Trumpovy zlovolné moci?

7. 11. 2020

Pokud nedojde k náhlému obratu, nepředstavitelného i podle norem roku 2020, brzo se dovíte výsledky amerických prezidentských voleb - a bude to téměř určitě důvod pro radost. Donald Trump, muž, který pronásleduje sny světa a vyvolal tisíc nočních můr, téměř jistě prohrál. 20. ledna 2021 pravděpodobně odejde z Bílého domu - anebo bude, pokud to bude nutné, odtamtud odstraněn. Trumpovo prezidentství, ostudná kapitola v historii americké republiky, brzo skončí, píše Jonathan Freedland.

Je pravda, že to trvá déle, že by se nám líbilo. Nedošlo k žádné rychlé euforii, jednoznačné vlně voličské podpory pro nového kandidáta, oznámené dramaticky večer v den voleb. Namísto toho, v důsledku pandemie, která znamenala, že dvě třetiny demokratů hlasovaly pomalejšími korespondenčními hlasy, je to vítězství pomalé a postupné. Ani nedošlo k velké "modré vlně", která by bývala poskytla Demokratům v Senátě většinu (i když k tomu ještě možná může dojít). V důsledku toho bude těžké pro Joea Bidena, aby udělal to, co je naléhavě nutno udělat, ať už je to boj proti globálnímu oteplování, proti rasové nespravedlnosti a ekonomické nerovnosti, nebo reforma nebezpečně nefunkční a zranitelné americké volební infrastruktury. A je pravda, že i když vyženou Donalda Trumpa z Oválně pracovny, trumpismus bude dál ve Spojených státech žít.Přesto to však bude vítězství.Připomeňme si šok a zhnusení, jaké miliony - možná miliardy - lidí pociťovaly za poslední čtyři roky, když Trump klesal do stále větší hloubky. Když odebíral děti rodičům a dával je do klecí, když si vyměňoval "milostné dopisy" s vražedným násilníkem, který vládne otrockému státu KLDR, když nutil Ukrajinu, aby hledala špínu proti Bidenovi, jinak jí odebere peníze, které potřebovala na obranu proti Vladimíru Putinovi, když popřel realitu koronaviru a nechal více než 235 000 Američanů na pospas smrti. V té době si všichni přáli, aby byl Trump poražen.A nebude to dočasná ani mírná prohra. Joe Biden ho v těchto volbách rozdrtil. Co do počtu hlasů ho porazil obrovskou většinou, čtyř milionů voličů, a tento počet stále roste. Kromě toho, Bidenovi se podařilo dokázat něco nesmírně obtížného a mimořádného, totiž porazit prezidenta už po jeho prvním funkčním období.Je také důležité mít tento úspěch na mysli, když slyšíme očekávané bědování, že Biden je příliš "centristický" a že by býval Bernie Sanders získal větší volební podporu. Všimněte si, že hlavní Trumpova útočná linie - že "ultralevicoví" demokraté chtějí Americe vnutit socialismus - oslovila emigranty z Kuby a z Venezuely na Floridě, ale tuto nálepku nebylo možné dlouholetému pragmatikovi Bidenovi dát - většina Američanů toto obvinění nepovažovala za přesvědčivé.Znamená to, že většina Američanů řekla ne neustálému proudu urážek, terorizování a lží více než 22 000 lží od doby, kdy Trump převzal svůj úřad, podle listu. Řekli ne člověku, který byl superšiřitelem dezinformací, který nazýval novináře "nepřáteli lidu" a nepohodlná fakta odmítal jako "fake news". Řekli ne člověku, který navrhoval, aby se lidi chránili před covidem tím, že si budou píchat injekce dezinfekce, který odmítl vědu a dal namísto toho přednost Fox News, který odmítal informace vlastních výzvědných služeb a dával přednost konspiračním teoriím šířeným na Twitteru.Řekli ne prezidentu, který charakterizoval bělošské supremacisty a neonacisty v roce 2017 v Charlotteville jako "velmi slušné lidi". Odmítli člověka, který se vyjádřil, že jedna černošská poslankyně Kongresu "má velmi nízké IQ", a navrhl, aby čtyři další poslankyně, všechno americké občanky, "se vrátily domů". Odmítli člověka, které podpořil ultrapravicové organizace, které ho milují, a doporučil těmto rasistickým extremistům, aby "počkali a byli připraveni". Odmítli člověka, který se posmíval spojencům Ameriky, zrušil podpis Spojených států na pařížské smlouvě o klimatických změnách a který podlézal každému diktátoru na této planetě.Nadcházejících několik týdnů bude nebezpečných. Trump nepřizná porážku, bude dál tvrdit, že výsledek voleb je nelegitimní. Jeho vystoupení ve čtvrtek večer bylo možná dosud nejpodlejší - bezdůvodně sdělil Američanům, že nemohou důvěřovat svému nejposvátnějšímu demokratickému rituálu: volbám prezidenta. Jak odchází, bude pálit zemi a otravovat půdu.Ale to všechno nám jen důrazně připomene, proč bylo tak důležité, pro Ameriku i pro svět, aby byl poražen. Temná síla je nyní vyháněna z nejmocnějšího úřadu na světě - a konečně můžeme vidět záblesk světla.Podrobnosti v angličtině ZDE