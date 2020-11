V sázce je demokracie

6. 11. 2020

V těsných amerických volbách je v sázce víc, než výběr mezi dvěma různými politickými projekty: Jde o jednotu a stabilitu americké společnosti, uvádí editorial španělského listu El País.

Demokracie ve Spojených státech, vedoucí světové mocnosti, stojí na jedné z nejdůležitějších křižovatek od 2. světové války. Donald Trump a Joe Biden soupeří o každý jednotlivý hlas v prezidentských volbách s potenciálem zanechat trvalé následky na budoucnosti země a mezinárodních vztazích, v těsném sčítání hlasů, které udržuje hluboce rozdělenou společnost a celý svět nervózní na hraně židlí.

Vypadá to, že sčítání hlasů se může stát za dekády největším testem síly amerických institucionálních brzd a protiváh, které byly obdivovány od dob Alexise de Tocquevilla a které jsou nyní stále silněji zpochybňovány. Ve hře jsou zájmy takřka nezměřitelného rozsahu. V sázce je buď nový mandát pro Trumpův projekt, pro jeho paličský národní populismus, pro destrukci multilateralismu jako základny mezinárodních vztahů, pro popírání změny klimatu a pro sociální polarizaci jako politickou taktiku; nebo návrat k umírněné pokrokové politice inkluze a konstruktivních mezinárodních vztahů za Bidena.

Ale především je v sázce jednota americké společnosti a stabilita její demokracie, která se nyní potýká s děsivou výzvou volebního procesu, jehož integrita byla zpochybněna bez důkazů nebo skrupulí lídrem, který sedí v Bílém domě.

Prezident měl tu drzost považovat se za vítěze, když zbývalo ještě sečíst miliony hlasů, a obvinit své protivníky, že se "snaží ukrást" volby, bez předložení jakéhokoliv důkazu, což vše podtrhuje naprostý Trumpův nedostatek ssmyslu pro stát. Tento typ chování nesplňuje ani ten nejminimálnější standard demokratické politiky.

Avšak ani tyto charakterové rysy, které bohatě předvedl v posledních čtyřech letech, ani jeho ubohé řízení koronavirové pandemie nedokázalo podkopat enormní přitažlivost Trumpova radikálního projektu mezi americkými občany. Nehledě na to kdo zvítězí, výchozím bodem nové politické periody je opět roztříštěná země, kde radikální postoje mají podporu poloviny elektorátu. To je zpráva, jejíž význam překračuje hranice USA, a národní populisté z dalších západních zemí si pozorně dělají poznámky, stejně jako si autoritářské režimy užívají spektáklu, při němž si liberální demokracie samy působí škodu.

Trump v posledních několika měsících vědomě připravoval tento okamžik maximálního napětí, když opakovaně diskreditoval integritu volebního procesu. Ojel, který nyní přilévá do tohoto starostlivě připraveného ohně, má potenciál vyvolat enormní nebezpečí, vzhledem k nahromaděnému napětí v americké společnosti. Rozdělený národ - z velké části kvůli velké polarizující akci samotného prezidenta - byl v posledních měsících svědkem masových demonstrací na protest proti neudržitelnému policejnímu násilí vůči černému obyvatelstvu a proti diskriminaci doložené tímto násilím. Americká společnost je poznamenána hlubokými nerovnostmi, faktem, že mosty politického dialogu byly spáleny, a děsivou nákazou koronavirové pandemie, z velké části kvůli bezohlednému řízení současné americké administrativy. Nejistota posledních hodin samozřejmě nepomůže tato rozdělení překonat; ve skutečnosti se spíše naopak rozšíří, což je důvod k hlubokému znepokojení v zemi, kde je řada občanů ozbrojena.

Se vší pravděpodobností nyní sehrají rozhodující roli soudy.

(Právní experti o tom spíše pochybují, odvolávají se na chybějící důkazy, které by podkládaly Trumpova obvinění, poukazují na jeho reputaci notoricky prohrávajícího sudiče v New Yorku i na fakt, že právní tým Republikánské strany se na posledních Trumpových pokusech udržet moc prakticky nepodílí, takže dosluhující prezident musel zaměstnat své osobní kamarády, aby mu vůbec měl kdo sepsat žaloby - pozn. KD.)

Trump již oznámil, že se obrátí na [federální] Nejvyšší soud (volby v jednotlivých státech Unie, které Trump napadá, ale nespadají pod jeho jurisdikci - KD), což je díky jeho jmenování nových soudců ultrakonzervativní bašta. Nejde o první případ, kdy USA zažívají zpochybňované počítání hlasů: Byly tu volby v roce 2000, které postavily George W. Bushe proti Alu Gorovi. Tato situace byla vyřešena Nejvyšším soudem (státu Florida, ne federálním - KD), který zastavil přepočítávání hlasů. Řešení nechyběla kontroverze, ale bylo skrupulózně dodrženo. Dnes je situace jiná: Jeden z uchazečů již sedí v Bílém domě a rozpolcení společnosti se zdá být enormní.

Záměrná snaha rozdělit spoluobčany kvůli stranickým důvodům bude jedním z rysů, za nějž bude Trumpa historie soudit. Na mezinárodní úrovni se verdikt soustředí na systematickou demolici nebo erozi aliancí, smluv a globálních institucí, od odstoupení od klimatické dohody až po podrývání NATO, od zničení historické vazby s Evropou až po likvidaci obchodních dohod a jaderné smlouvy s Íránem, od jeho zpochybňování OSN až po invektivy vůči Světové obchodní organizaci a Světové zdravotnické organizaci. Další čtyřletý termín by obsahoval více toho samého: Více protekcionismu, více popírání klimatické změny, více xenofobie, více unilateralismu. A možná v zesílených dávkách podpořených znovuzvolením.

I když vyhrají volby, a to by Biden a Demokratická strana měli, musejí ze své strany promyslet, jak to, že umírněný projekt kandidáta a koalice městských menšinových voličů nedokázala dosáhnout drtivého vítězství ani proti tak extrémnímu vyzývateli jako Trump. Republikánské strana bude muset v určitém bodě prozkoumat, proč ji hurikán Trump za sebou zanechal zmrzačenou k nepoznání.

Přirozeně, že mezinárodní společenství také pociťuje úzkost nad vší tou nejistotou. Liberální demokracie si přejí, aby vyhrál Biden, zatímco autoritářské režimy, přiznivci brexitu, Netanjahuův Izrael a národní populisté celého světa by si přáli, aby vítězem byl Trump. Konečný výsledek, ale také způsob, jak se s ním americká demokracie vyrovná, zanechá hluboké stopy. Jde o zlomový okamžik a v sázce je mnohé: Sedm dekád rozkvětu liberálně demokratických hodnot je nyní ohroženo něčím víc, než jen temnými mraky. USA a Západ potřebují závěr, který dostojí jejich historii a otevře cestu k budoucnosti.

