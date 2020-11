NYT: Česko se zahlcením nemocnic dostává do světové špičky

Průběžné zpravodajství:

7. 11. 2020

- V Liverpoolu, kde je v Británii vysoké procento nákazy, zahájily úřady testování celého obyvatelstva. U testovacích středisek se tvoří dlouhé fronty. Pět expertů na veřejné zdraví však varuje, že takové testování napáchá více škody než užitku. Testy nejsou dostatečně prověřeny a nejsou dostatečně zajištěny procedury po testování. Stát ve frontách je nebezpečné.









- Francie zaznamenala nejvyšší rekord denních infekcí od začátku pandemie, více než 60 000 nákaz a 828 úmrtí za posledních 24 hodin. Francie je uprostřed druhého národního lockdownu, který má trvat do prosince.- Itálie také zaznamenala dosud nejvyšší rekord denních infekcí, více než 37 000 případů za 24 hodin.- Počet nákaz v Austrálii dále klesá. Stát Victoria už osmý den nezaznamenal žádné nové infekce a žádná úmrtí.- Ukrajina zaznamenala nový denní rekord nákaz na koronavirus, totiž 9850 případů.- Úřady na Slovensku doufají, že rychlé otestování dvou třetin obyvatelstva za pouhé dva dny povede k snížení nákaz o polovinu. Přijíždějí tam zájemci z britské vlády a z jiných západoevropských zemí, zjišťovat, jak to Slováci udělali.- Experti varují před šířením nákazy z dánských norkových farem, kde došlo u norků k mutaci koronaviru a touto mutací bylo nakaženo asi 200 lidí. 14 milionů norků bylo vybito. Británie zakazuje cestování do Dánska a kdo se v posledních dnech vrátil z Dánska, musí jít do čtrnáctidenní karantény.