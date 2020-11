Koronavirus: ČR, Rusko, Polsko, Rakousko, Švýcarsko zaznamenaly rekordní nárůst infekcí

Průběžné zpravodajství:

5. 11. 2020







Dánsko plánuje vyvraždit více než 15 milionů norků, protože vládnou obavy, že by mutace covidu-19, která by přešla z norků na lidi, ohrozila budoucí vakcíny. Ve středu řekl dánský premiér Mette Frederiksen, že mutovaným covidem od norků už bylo nakaženo 12 lidí a norkové se nyní považují za hrozbu veřejnému zdraví. ZDE - Anglie o půlnoci ze středy na čtvrtek zahajuje svůj druhý celostátní lockdown, jemuž bude podřízeno 56 milionl lidí nejméně do 2. prosince. (Skotsko, Wales a Severní Irsko mají jiný režim.)- Francie zaznamenala ve středu rekordní počet 40 558 nákaz. Celkový počet nákaz vrostl na 1 543 321. Za posledních 24 hodin zemřelo dalších 394 osob.- Čtyři italské regiony zahajují od pátku částečný lockdown.- Irinej, devadesátiletý patriarcha srbské pravoslavné církve, byl hospitalizován poté, co testoval pozitivně na koronavirus.