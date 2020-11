Jak Rupert Murdoch vsadil na Bidena

6. 11. 2020 / Karel Dolejší

Až jednou bude psána historie Trumpovy porážky, k prvním osudovým příznakům blížícího se konce historici nepochybně přiřadí nečekanou proměnu "zpravodajství" Fox News (donedávna spíše "Trump News") v posledním okamžiku volebního klání. Byla to právě Fox News, kdo jako první ve středu ráno našeho času přisoudil Bidenovi vítězství ve státě Arizona, kde ještě do této chvíle probíhá dopočítávání posledních hlasů. Podle dostupných zpráv poté Trump volal osobně majiteli stanice Murdochovi a ječel na něj do telefonu, ať s tím okamžitě něco udělá. Ten ale odmítl.



Situace je kuriózní. Většina médií a analytiků dosud v kauze Arizony (11 hlasů volitelů) váhá, včetně těch, kdo už prakticky uzavřeli mnohem jasnější kauzu státu Nevada (6 hlasů volitelů). Kdežto Fox News je s Nevadou doteď opatrná, ačkoliv v případě, že by si stála za svým, už by musela stanice prohlásit Bidena za vítěze voleb (měl by jistých přesně 270 hlasů). Biden ovšem může vyhrát, i kdyby v Arizoně došlo na poslední chvíli ke změně (nic tomu v tuto chvíli nenasvědčuje). Stahuje rychle náskok nejen doma v Pennsylvánii (20 volitelů), ale také v Georgii (16 hlasů). kde v době vzniku tohoto článku Trump vede už jen o necelých 10 000 hlasů. Teoreticky tedy ještě v tuto chvíli může Biden získat až 306 hlasů ve volebním kolegiu, zatímco jich potřebuje 270. Magnát Murdoch se zjevně už dávno rozhodl, že pro jeho mediální podnikání bude výhodnější, pokud se Trumpa zbaví a bude stát mezi prvními, kdo oznámí jeho konec. Jistěže u člověka jako Murdoch nemá nejmenší smysl předpokládat nějaké ušlechtilé motivy. Za jeho postupem bude chladná marketingová kalkulace a pravděpodobně i finanční rozvaha. Ačkoliv produkt Trump ještě na spoustu zákazníků zabírá, do budoucna by mohl bránit obchodování s příznivci protistrany, která má mocensky navrch. Lépe je tedy se jej zbavit a přijít s něčím novým. Ačkoliv Bidenovo vítězství do této chvíle není jisté, na rozdíl od Trumpa, jehož šance se rozplývají, má stále ještě před sebou hned několik možných cest do Bílého domu. Včetně kuriózní varianty prohry doma v Pennsylvánii, kterou by vyvážila vítězství v Arizoně, Nevadě a Georgii. O Murdochovi lze obecně sotva říci něco pěkného, ovšem z druhé strany těžko tvrdit, že by byl tak tupý, jako až za hrob oddaní příznivci Donalda Trumpa. Nemluvě o českých trumpistech, které k podpoře oranžového náfuky až do hořkého konce vede jen nezvládnutá potřeba věčně adorovat namistrované nuly...

