Požadavek oddělení církve od státu je "revoluce"

Mezitím v Absurdistánu 150:

10. 11. 2020 / Tomasz Oryński

Protesty v Polsku pořád dál pokračují. Není tomu tak, že by hněv pominul, i když se forma protestů mění. A aby zajistili, že lidé budou zuřit dál, vláda a církev dělají všechno pro to, aby přílévaly oleje do ohně. Nedávno založili organizátoři protestů poradní výbor a předložili své požadavky. Mezi nimi jsou požadavky jako okamžité oddělení církve od státu a zákaz státních dotací pro církev z veřejných peněz. To se může zdát radikální, ale je to jen požadavek, aby byly dodržovány existující zákony. Avšak demonstranti také požadují, aby vláda přestala diskriminovat komunitu LGBT a aby jednala energičtěji proti klimatickým změnám. Jak že vláda reagovala? Jeden ministr se vyjádřitl, že v "tom seznamu chybí už jen požadavek šampaňského a kaviár" a obvinil stávkující, že "oni prostě chtějí revoluci, nikoliv dialog".