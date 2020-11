Pomoc lidem, kteří upadli v důsledku krize do psychických potíží, má zajišťovat stát!

Studenti učitelství i psychologie mohou pomáhat tam, kde k tomu mají kvalifikaci, ne převlékat postele v nemocnicích...

12. 11. 2020 / Bohumil Kartous





. Nepochybně podobně to bude u dětí, zejména v souvislosti s životem v nevyhovujících rodinných podmínkách. V rozhovoru pro Britské listy. To bude mít pravděpodobně multiplikační efekt, samozřejmě negativní, na psychický stav mnoha dospělých i dětí. Jestliže stát, zejména jeho politická reprezentace, selhal v přípravě na druhou vlnu SARS-Cov-19 a nebyl schopen připravit dostatečné testovací, trasovací kapacity a kapacity intenzivní péče, v tomto ohledu nedělá nic., jak se je podařilo šmejdům informačního prostoru nemalé části české veřejnosti vykreslit. Za přispívání veřejnosti. Suplování je vzhledem k jejich možnostem pochopitelně nedostatečné, i kdyby se snažily sebevíce. Stát nepřemýšlí. Stát nemá mozek. Přemýšlet by ale měli ti, kdo ho zastupují. Jsou-li ovšem tímto orgánem vybaveni.