Studie: Globální oteplování už bude pokračovat, nehledě na to, co uděláme

16. 11. 2020

I kdyby lidstvo zítra zastavilo emise skleníkových plynů, Země by se během dalších staletí oteplovala a hladina moří by stoupala o metry. Uvádí to kontroverzní modelová studie publikovaná v časopise Nature Scientific Reports.



Přírodní příčiny oteplování - více oblaků pohlcujících tepelné vyzařování zemského povrchu, tající permafrost a mizející mořský led - jsou již kvůli stávajícímu uhlíkovému znečištění v samovolném pohybu, uvedli norští výzkumníci. "Podle našich modelů lidstvo už překročilo bod, z nějž není návratu, pokud jde o zastavení tání permafrostu, pokud jde o omezování skleníkových plynů jako jediný nástroj," říká hlavní autor studie Jorgen Randers, emeritní profesor klimatické strategie na BI Norwegian Business School. "Pokud chceme zastavit proces tání, musíme udělat něco navíc - například vysávat oxid uhličitý z atmosféry a skladovat jej pod zemí a učinit povrch země jasnějším." S použitím jednoduchého klimatického modelu Randers s kolegou Ulrichem Golukem předpovídá změny k roku 2500 podle dvou scénářů: Okamžité zastavení emisí a postupné omezování skleníkových plynů na planetě k roku 2100. V imaginárním světě, kde uhlíkové znečišťování skončí stisknutím knoflíku, se planeta za 50 let oteplí oproti předprůmyslové úrovni o asi 2,3 stupně Celsia. To je zhruba o půl stupně více než cíl. který stanovuje Pařížská dohoda z roku 2015. Poté se planeta lehce ochladí. Avšak podle modelu se planeta k roku 2150 začne postupně opět oteplovat, přičemž průměrné teploty během dalších 350 let stoupnou o další stupeň a mořská hladina se zvedne nejméně o tři metry. Podle druhého scénáře se Země oteplí až na úroveň, která mnohem rychleji znemožní další existenci civilizace, ale končí zhruba ve stejném bodě k roku 2500. Klíčové zjištění - se kterým přední klimatologové nesouhlasí - zní, že několik "zlomových bodů" klimatického systému Země již bylo překročeno, čímž došlo ke spuštění samovolného procesu oteplování, tak jako tomu bylo před miliony let. Jedním z faktorů je zde rapidní mizení mořského ledu v Arktidě. Od posledních let 20. století zmizely miliony čtverečních kilometrů sněhu a ledu, který zpět do vesmíru odráží asi 80 % slunečního záření. Nahradila je mořská hladina, která místo toho 80 % záření absorbuje. Dalším zdrojem samovolného oteplování je tající permafrost, který obsahuje dvakrát více uhlíku, než kolik je ho aktuálně v atmosféře. Třetím je rostoucí množství vodní páry, která také vede k oteplování klimatu. Reakce půltuctu klimatologů na studii se velmi liší, když někteří tvrdí, že studie zasluhuje další zkoumání, zatímco další ji šmahem odmítají. Podrobnosti v angličtině: ZDE

