Co že je tu vlastně k slavení?

31. výročí 17. listopadu

19. 11. 2020 / Daniel Veselý

Ilustrace: Jáchym Bohumil Kartous



Oslavy 31. výročí 17. listopadu se jako obvykle nesly v komicky nostalgickém duchu, v bezobsažných frázích a připomínkách jakéhosi zlatého věku české demokracie, jenž stojí v ostrém kontrastu vůči temnému autoritářství minulého režimu. Jistěže, lidé kvitovali nově nabyté svobody, uvítali možnost cestovat na Západ či podnikat a tak podobně, jenže není to po tolika letech zatraceně málo? Letošní oslavy navíc proběhly v době, kdy koronavirová krize na kost obnažila systémové vady a slabiny západního společenství. Značí to rovněž fakt, že česká společnost – a především její intelektuální klaka – není schopna žádné sebereflexe, což je vždy cesta do pekel.