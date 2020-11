Ruský list Kommersant: Jaderné úspěchy dostaly hrdinskou formu

24. 11. 2020



Vladimír Putin vysoce ocenil zásluhy Sergeje Kirijenka a Jurije Borisova



Ruský list Kommersant 5. 7. 2018, ZDE



Prezident Vladimir Putin udělil tajným výnosem tituly Hrdina Ruska prvnímu náměstku vedoucího prezidentské správy Sergeji Kirijenkovi a místopředsedovi vlády pro obranný průmyslový komplex Juriji Borisovovi. Nejvyšší hodnost v Ruské federaci jim byla udělena za úspěchy obranného sektoru, o nichž promluvil prezident během svého poselství Federálnímu shromáždění 1. března 2018. Také několik zaměstnanců státní společnosti „Rosatom" získalo vysoké ocenění.



Kurátor interního politického bloku Kremlu Sergej Kirijenko dostal titul Hrdina Ruska. Bylo o tom rozhodnuto uzavřeným prezidentským dekretem. Titul Hrdina Ruské federace se uděluje „za služby státu a lidu spojené s výkonem hrdinského činu“. Hrdina Ruské federace je také oceněn zlatou hvězdou a certifikátem o udělení titulu. Samostatným prezidentským dekretem je hrdinovi Ruska instalována bronzová busta s odpovídajícím nápisem.



Zdroje listu Kommersant uvádějí, že vyznamenání bylo uděleno Kirijenkovi za jeho roli v rozvoji jaderného průmyslu (stál v čele společnosti Rosatom v letech 2005 až 2016) a prezident navíc ocenil Kirijenkův přínos k jeho volební kampani.



V posledních měsících byla v jaderném průmyslu oceněna celá řada zaměstnanců zabývajících se otázkami obrany. S jakými projekty je to spojeno, zdroj Kommersantu nevysvětlil, ale poznamenal, že před prezidentovým projevem ve Federálním shromáždění dne 1. března 2018, ve kterém Vladimir Putin hovořil o nových zbraních, vedení vojenské divize státní korporace, včetně prvního náměstka generálního ředitele Ivana Kamenskicha bylo na dlouhých pracovních cestách. Podle informací listu Kommersant se společnost Rosatom podílí na testování rakety s jadernou elektrárnou 9M730 Burevestnik (vyvinutou Jekatěrinburgskou konstrukční kanceláří Novator). Krátce po svém projevu ve Federálním shromáždění se Vladimir Putin setkal s několika vědci, kteří se zřejmě podílejí na pokročilém vojenském výzkumu. Hlava státu byla doprovázena Sergejem Kirijenkem.



Za práci na řadě stejných „prezidentských projektů“ souvisejících s vytvářením zbraní na nových fyzikálních principech obdržel vyznamenání hrdiny Ruska „Zlatá hvězda“ také místopředseda vlády pro obranný průmysl Jurij Borisov. Do května 2018 dohlížel ve funkci náměstka ministra obrany na nákup a vývoj zbraní. "Udělal spoustu práce, mimo jiné prostřednictvím společných projektů s Rosatomem," říká jeden z vysoce postavených úředníků. Na konci května byla podle něj udělena řada tajných dekretů.



Rosatom, Bílý dům a Kreml to odmítly komentovat.





