Rusko během pandemie dosáhlo rekordu ve znečišťování

25. 11. 2020

Ve většině zemí světa ekonomická krize vyvolaná pandemií přinesla alespoň jednu výhodu: Se snížením ekonomické aktivity poklesl i počet jedovatých zplodin uvolňovaných do prostředí. Ale i v tomto směru je Rusko výjimkou.

Podle studie ruské společnosti FinExpertiza počet případů úniku jedů z ruských firem v prvních třech čtvrtletích roku 2020 je o třetinu vyšší než průměr za posledních deset let a dvojnásobný ve srovnání se stejným obdobím roku 2019.

Výzkumníci zjistili, že za tři čtvrtletí roku 2020 došlo takřka ke stejnému počtu úniků jedovatých zplodin, jako za celý předchozí rok (125:126). Přitom loňský rok znamenal rekord od doby, kdy se v roce 2005 začaly vést záznamy.

Předsedkyně FinExpertizy Jelena Trubnikovová tvrdí, že na počátku pandemie mnozí očekávali uzavírání firem, které povede ke zlepšení kvality vody, vzduchu a půdy. "Nicméně věci se ukázaly být poněkud komplikovanějšími: Hlavní průmyslové podniky dál pracují" a během pandemie poklesla pozornost věnovaná ekologickým předpisům.

Pandemická ekonomická krize v Rusku zasáhla firmy, které přírodu znečišťovaly relativně málo, ale nikoliv ty, které to dělají ve větším měřítku. A druhé jmenované nejenže dál vypouštěly další kontaminanty, ale také se méně staraly o to, že by je někdo mohl volat k odpovědnosti.

Kvůli tomu Rusové budou pandemií trpět ještě jinak, než ostatní národy. Přinese jim environmentální znečištění, kteří ostatní přinejmenším v posledních měsících dokázali omezit.

