Británie bude účtovat novým studentům z EU dalších 24 000 Kč

27. 11. 2020

Studenti prvních ročníků registrovaní na britských univerzitách od letošního podzimu, kteří však dosud nemohli přicestovat do Británie v důsledku pandemie, budou muset zaplatit kromě vysokého školného dalších 800 liber za brexit, pokud nepřijedou do 31. prosince, kdy Británie odchází z EU.Johnsonovo ministerstvo vnitra uvedlo, že tito studenti nedostanou automatické povolení k pobytu, pokud nepřijedou před ukončením přechodového období, tedy do 31. 12., i když to kvůli pandemii není možné.Znamená to, že desetitisíce studentů bude muset zaplatit poplatek 348 liber za žádost o vstupní vizum do Británie a další 470 liber ročně za zdravotní pojištění.Studium na anglických univerzitách je nejdražší v Evropě, stojí 9000 liber (270 000 Kč) ročně. Ve Skotsku dosud studovali občané Evropské unie, stejně jako Skoti, zadarmo.Zdroj v angličtině ZDE