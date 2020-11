Vědci zkoumají slibné nové terapie při COVIDu-19

30. 11. 2020

Všechny oči se momentálně upínají ke koronavirové vakcíně. Ale úsilí o nalezení úspěšné léčby také rapidně pokračuje. Počáteční laboratorní testy jsou povzbuzující, napsal Jörg Blech.

Vakcíny účinné v 70, 90, dokonce 95 % případů: Nedávná triumfální oznámení firem AstraZeneca, BioNTech a Moderna založené na předběžných výsledcích probíhajících klinických testů, vyvolávají dojem, že vakcína proti koronaviru bude brzy schválena k použití.

Avšak farmaceuti sledují ještě i jinou stopu - které v boji s COVIDem-19 a dalšími podobnými viry bude mít stejně klíčový význam. Z velké části mimo pozornost veřenosti výzkumníci po celém světě hledají lék, který by pomohl těm, kdo už virem onemocněli. Doufají, že pacienti budou moci užívat inhibitor, který blokuje důležitý enzym viru a paralyzuje ho. To by pak bránilo viru v replikaci.

Viroložka Meike Dittmannová z New York University School of Medicine testovala řešení firmy Pfizer v laboratoři na Manhattanu. V Petriho misce se jí podařilo významně omezit replikaci viru SARS-CoV-2. "Věřím, že inhibitor je ve střednědobém výhledu dost slibný," říká Dittmannová.

Další laboratoře také hlásí povzbudivá zjištění. Univerzita v Tübingenu provádí výzkum podobný snažení Dittmannové a německý biochemik Christoph Nitsche na Australian National University v Canbeře sestavil tým, který má zjistit, jak blokovat důležitý enzym. Počet stejně zaměřených experimentů po celém světě roste.

Ale na co by se podobná látka měla zaměřit? Virus SARS-CoV-2 proniká do buněk hostitele a přebírá nad nimi kontrolu. Buňky jsou reprogramovány a donuceny produkovat virální genetický materiál a virální proteiny - stavební bloky dalších virů. Enzym známý jako proteáza schopný rozkládat proteiny zde hraje klíčovou roli.

Je možné přerušit replikaci viru v celé řadě různých stádií, ale výzkumníci věří, že nejlepší terč představuje právě proteáza. "Jde o můj oblíbený terč v životním cyklu viru," říká Meike Dittmannová. "Virus potřebuje proteázu ihned po vstupu do buňky a pokud je proteáza deaktivována, životní cyklus je zastaven předtím, než se virus vůbec začne replikovat."

Podrobnosti v angličtině: ZDE