27. 11. 2020 / Boris Cvek

Námluvy pirátů a STAN nabízejí mnoho scénářů. Asi první, co člověka napadne, je to, že do voleb dojde k hádce a krachu. Je to příliš dlouho. Příležitostí bude nespočet. Na druhou stranu preference obou uskupení jsou na tom zatím tak dobře, že motivace po vítězství ve volbách může být silnější než tendence k rozkladu.





Vítěz voleb do Sněmovny má podle současného systému rozdělování mandátů obrovskou výhodu před poraženými. 30% je mnohem více než 20% plus 10%. To je silná motivace. Piráti bez STAN by volby těžko mohli vyhrát. V koalici mohou sahat na 30% i více. Jakmile se stanou pravděpodobnými vítězi, mohou přilákat voliče, kteří chtějí volit vítěze. Vyhraněný střet dvou silných protivníků mobilizuje voliče a zvyšuje volební účast. Volby se stávají najednou přehledným kolbištěm. Už to není Sněhurka a sedm nepřehledných trapslíků.

Samotný růst je motivující. Voliči mají rádi, když někdo roste, nabalují se na růst jako sníh na sněhovou kouli. Ke koalici pirátů a STAN tak mohou přejít voliči ODS, TOP09, KDU-ČSL nebo dokonce i Ano (tzv. levicí už nemá smysl se vůbec zabývat). Tím spíše, že spojenectví KDU-ČSL s ODS nemusí vyhovovat ani velké části elektorátů obou stran.

V růstu a vítězství je ovšem skrytý problém: vznik povolební koalice. S kým budou piráti a STAN vládnout? S Ano, s ODS, s SPD? Jedna varianta horší než druhá. Na druhou stranu je to o to větší motivace pro větší růst, aby bylo možné sestavit vládu pouze na základě koalice pirátů a STAN.

To by ovšem předpokládalo naprosto drtivé vítězství ve volbách. Princip sněhové koule a volby potenciálního vítěze stejně jako pokles preferencí ODS ve spojení s lidovci dává aspoň hypoteticky šanci na něco takového. Za předpokladu, že se současní blíženci nerozhádají. Potřebují pro svůj účel jasnou polarizaci předvolební soutěže: buď my, nebo Babiš, o ty ostatní se nestarejte, jsou to bezvýznamné trpaslíci. Je ovšem pravda, že taková polarizace nakonec může vehnat voliče SPD do náruče Hnutí Ano a posílit jeho pozici. A volby pak skončí patem.