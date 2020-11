Britský ministr financí nedeklaroval obrovské bohatství své manželky

27. 11. 2020





Akshata Murty, manželka britského ministra financí Rishiho Sunaka, vlastní bohatství v hodnotě několika stovek milionů liber, je bohatší než britská královna. Sunak to nedeklaroval v parlamentě.



Akshata Murty je dcerou jednoho z nejúspěšnějších podnikatelů v Indii. Její otec založil gigantickou technologickou firmu Infosys a její akcie v této firmě mají hodnotu 430 milionů liber. Murtyová je tak jednou z nejbohatších žen v Británii, je bohatší než britská královna.



Mezitím došlo k pandemii a Rishi Sunak proslul poskytováním obrovských finančních částek na podporu britských zaměstnanců, kteří nemohou v důsledku uzavření svých firem pracovat a vydělávat. Komentátoři ho často kladou do kontrastu s chaotickým a nekompetentním Borisem Johnsonem a mnozí předpokládají, že se v brzké době stane britským premiérem právě Sunak.









Podrobnosti v angličtině ZDE

Sunak je povinován podle předpisů pro členy vlády deklarovat veškerý majetek, který je "relevantní" vůči jeho pravomocím a mohl by být v konfliktu s veřejným zájmem. Ministři mají také povinnost deklarovat majetek svých nejbližších rodinných příslušníků včetně sourozenců, rodičů, manžela či manželky a dalších příbuzných, pokud by na jeho základě mohl vzniknout střet zájmů.Avšak zveřejněné informace o Sunakovi se nezmiňují o nikom jiném než o jeho manželce a zaznamenávají jen její vlastnictví malé britské kapitálové firmy. Avšak Murtyová a její rodina vlastní akcie ve firmě Infosys v celkové hodnotě 1,2 miliardy liber. V Británii zaměstnává tato firma tisíce lidí a má kontrakty s britskými ministerstvy a státními institucemi. Dále Sunakova rodina vlastní podíl v hodnotě 900 milionů liber v joint venture realizované v Indii s firmou Amazon.Murtyová také vlastní podíl v britské firmě, která provozuje v Indii restaurace Wendy's a restaurace Jamieho Olivera. Murtyová je ředitelkou nebo akcionářkou ještě v dalších pěti britských firmách.Mladý Rishi Sunak se stal ministrem financí v Johnsonově vládě letos v únoru poté, co předchozí ministr financí Sajid Javid odstoupil poté, co ho hlavní Johnsonův poradce Dominic Cummins nutil, aby vyhodil své poradce a přijal "poradce", které mu vnutí Cummings. Sunak neměl potíže lézt Johnsonovi a Cummingsovi kamsi.