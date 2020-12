Trumpův ministr spravedlnosti: Nenašli jsme důkazy volebních podvodů

"K dnešnímu dni jsme neviděli podvody v měřítku, které by mohlo ovlivnit jiný výsledek voleb," uvedl Barr.

Ministr, který před volbami opakoval tvrzení Donalda Trumpa, že korespondenční hlasování není bezpečné, tvrdí, že ministerstvo spravedlnosti ani ministerstvo vnitřní bezpečnosti nezjistila nic, co by potvrzovalo podezření ohledně podvodů.

"Bylo zde tvrzení o údajném systematickém falšování a tvrzení o tom, že hlasovací stroje byly naprogramovány v zásadě tak, aby změnily volební výsledky," řekl Barr. "A DHS a DOJ to zkoumaly a až dosud jsme nezaznamenali nic, co by to potvrzovalo."

Podrobnosti v angličtině: ZDE

Trumpův "právní tým", však vydal prohlášení, že William Barr, Trumpův vlastní ministr spravedlnosti (!) je blb, který "neprováděl žádné šetření a nerozumí ničemu". Proboha, jak tohle skončí, ptá se reportér BBC ve Washingtonu Jon Sopel:



Incredible. Is this how it ends? ⁦@realDonaldTrump⁩ lawyers say - in essence - the Attorney General, #WilliamBarr is a buffoon who doesn’t know which way is up. Just think about this. The president’s lawyers at war with the president’s head of the Justice Dept pic.twitter.com/P50soKnPpQ