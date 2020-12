Počet lidí v Británii, kteří stráví Vánoce o samotě, se v pandemii zdvojnásobil

6. 12. 2020

V České republice to nebude příliš odlišné. Hovoříme o tom v tomto rozhovoru. Koho by to zajímalo:Jen 23 procent dospělých uvádí, že letos plánují strávit Vánoce s rodiči, méně než 15 procent Britů plánuje strávit Vánoce se sourozenci.Britský Červený kříž na podzim zjistil, že 39 procent dospělých v Británii nevedlo podstatnější rozhovor za posledních čtrnáct dní s nikým a 32 procent Britů se obává, že kdyby se jim něco stalo, nikdo to vůbec nezaznamená."To, že se brzo stmívá a že letos budou pro mnoho lidí úplně jiné Vánoce, znásobí u mnoha lidí pocity izolace, zejména u těch, kdo letos přišli o člena rodiny," konstatuje britský Červený kříž. "Samota je problémem zdraví veřejnosti - zvyšuje riziko srdečních chrob, infarktů a demence. Občanské organizace by měly začít plánovat akce proti samotě. Vláda by měla vypracovat plán proti zimní samotě."Caroline Abrams z charitativní organizace pro starší lidi Age UK upozornila, že statisíce lidí budou "naprosto samy a nebudou vůbec s nikým o Vánocích mluvit". Starší lidé mají také menší přístup k internetu, jen asi polovina lidí nad 75 let je online.Podrobnosti v angličtině ZDE