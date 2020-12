Šílená britská vláda očekává po vypadnutí z EU bez dohody nepokoje, svou analýzu ale utajuje

7. 12. 2020



Obdržel jsem vládní "plánovací předpoklady pro rozumnou, nejhorší verzi událostí pro přípravu krizových opatření po odchodu Británie z EU", píše známý ekonomický komentátor a analytik britské komerční televize ITV Robert Peston. Pokračuje:



Tento čtyřiatřicetistránkový dokument je v úvodu charakterizován jako "shrnutí hrozících rizik", která však "nejsou extremní ani dokument nepopisuje nejhorší možný scénář".



Vládní zdroj Pestonovi potvrdil, že tento "oficiální, avšak utajovaný dokument", vypracovaný letos v září, je stále ještě podkladem pro nynější krizové plánování londýnské vlády.



Není to "předpověď", ale je to "rozumné" zhodnocení toho, co se nám může stát, pokud se v nadcházejících několika dnech rozhovory o obchodni dohodě Británie s EU rozloží a jednání nebude možné zachránit.

Také, vysoký vládní činitel a blízký spolupracovník Borise Johnsona Michael Gove přiznal, že příliš málo britských podniků je připraveno na zvýšené břemeno byrokracie při obchodování s EU po 1. lednu, i kdyby byla dosažena obchodní dohoda. Takže k šokům, zde vylíčeným jako "rozumný nejhorší případ" dojde za každých okolností.Novinářka Carole Cadwalladr k tomu dodává:"Zde jsou ty dokumenty, o nichž se zmiňuje Robert Peston. Zveřejnila jsem je všechny před čtrnácti dny. Vláda odmítla odpovědět na jakékoliv otázky, které jsme jí k nim položili, ani neodpověděla na dotaz, proč jsou tyto dokumenty utajovány.Peston pokračuje:Tak jaké jsou ty možné šoky: Zde jsou ty hlavní:1. Objem dovozu léků a lékařských výrobků "by se zpočátku mohl snížit o 60-80 procent během prvních tří měsíců. Pokud by se toto snížení nepodařilo odstranit, mělo by to dopad na dodávku léků a lékařských výrobků po celé Británii".2. "Po celé Británii bude docházet k protestům a ke kontraprotestům a to může absorbovat podstatnou míru zdrojů policie. Může také dojít k veřejným nepokojům a napětí v komunitách."3. "Může docházet ke konfliktům mezi britskými rybáři a rybáři z EU ohledně ztraceného přístupu k historickým oblastech rybaření. Může také dojít k podstatnému zvýšení ilegální rybářské činnosti."4. "Konkurující si požadavky na námořní úřady britské vlády i jednotlivých decentralizovaných zemí v Británii mohou ohrozit bezpečnostní opatření Velké Británie."5. Dojde k "omezení dodávek potravin, zejména určitých čerstvých výrobků" a "dodávky některých klíčových výrobků pro potravinový řetězec mohou být omezeny".6. "Nízkopříjmové skupiny obyvatelstva budou disproporčně postiženy nárůstem cen potravin a paliva."7. "Zdržení na hranicích, nová cla a nové regulační překážky a náklady mohou vést k narušení dodávky životně důležitých chemikálii, používaných v Británii - vedoucí k narušení základních služeb (dodávky potravin, energií, vody a léků). Ekonomické faktory mohou vést k tomu, že někteří dodavatelé chemikálií omezí nebo zastaví svou činnost."8. "Zdržení na hranicích může ohrozit místní dodávky paliva. K celonárodnímu nedostatku ropy však nedojde."9. "Hrozí riziko omezení dodávky léků pro veterinářské užití v Británii, což "by vedlo ke snížení naší schopnosti preventivně bránit vzniku epidemií, což by potenciálně mělo škodlivý dopad na zdraví zvířat, na životní prostředí, na širší bezpečnost potravin a na jejich dostatek. Ohrozilo by to také zoonotické zvládání přenosu zvířecích chorob na člověka s přímým dopadem na lidské zdraví."10. "40 - 70 procent kamionů směřujících na území Evropské unie nebude připraveno na nové pohraniční kontroly. To by mohlo snížit objem dodávky zboží přes kanál La Manche o 60-80 procent normálního množství s maximálními frontami 7000 kamionů v hrabství Kent a se zdržením trvajícím dva dny. Nejhorší narušení provozu by pokleslo za tři měsíce."11. Přechod od "interních bezpečnostních mechanismů s EU" k "mechanismům mimo EU" nemusí být hladký a může vést "k vzájemnému snížení schopností boje proti zločinnosti a terorismu".12. Každý dvacátý komunální úřad je ohrožen finančním kolapsem v důsledku vyšších požadavků na služby vyvolaných chaotickým odchodem z EU.Peston pokračuje:V dokumentu je množství dalších rizik. Ukazují, jak obrovské je nebezpečí, kdyby v nadcházejících 24 hodinách rozhovory zkolabovaly.Tyto dvě stránky z výše citovaného dokumentu dokazují, že Johnsonovy podmínky od samého začátku v podstatě vyloučily možnost, že by s nimi mohla EU souhlasit, píše Peston (Johnson prostě nechce dodržovat žádné předpisy EU.):





Peston také dodává:Rozhovory v neděli nepokročily:



Naproti tomu deník Guardian tvrdí, že problém rybaření byl vyřešen:





Podle zdrojů EU prý došlo v neděli večer k dohodě o přístupu rybářů ze zemí EU do britských vod, avšak nevyřešen zůstává požadavek EU, aby Británie dodržovala zákony Evropské unie. Evropská unie požaduje, aby Británie dodržovala evropské ekologické, sociální a zaměstnanecké zákony tak, jak se během času budou vyvíjet. Pokud je přestane dodržovat, EU uvalí cla na britské výrobky.



Francie a Německo daly instrukce hlavnímu evropskému vyjednavači pro brexit Michelu Barnierovi, že by Británie musela čelit záporným důsledkům, kdyby se odklonila od norem a zákonů Evropské unie a nedodržovala je v budoucnosti při jejich vývoji. EU musí mít právo jednostranně uvalit cla na britské výrobky, pokud by Británie neaktualizovala své zákony podle vývoje evropských norem.



Britské zdroje uvádějí, že rozhovory zkolabují, pokud Evropská unie tento požadavek do 48 hodin nezruší. Británie namísto toho navrhuje, že by se nyní uzavřená dohoda mohla revidovat za nespecifikovaný počet let a její podmínky by mohly být změněny, kdyby došlo k podstatnému rozdílu mezi zákony Británie a EU.



