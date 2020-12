Vedlejší účinky vakcíny proti covidu jsou "absolutně normální". Neodradí ale odpůrce očkování?

4. 12. 2020





Bolest v levé ruce Timothyho Smithe se zhoršovala - "Bylo to, jako by mě někdo do ruky tvrdě bil celou hodinu," řekl, a Timothy začal trpět únavou, ale tento čtyřiatřicetiletý Američan, který se sám charakterizuje jako "zcela zdravý", nepanikařil, píše Washington Post. Asi o den dříve, 7. října, dostal Smith svou první injekci při testování koronavirové vakcíny firmy Moderna. A protože si záležitost předem nastudoval a dostal také přesné instrukce a informace od klinického týmu, dospěl k názoru, že naprosto zvládne jakékoliv avizované vedlejší účinky vakcíny proti covidu, o nichž experti vysvětlují, že jsou to signály, že imunitní systém jeho organismu funguje.

Před plánovanou distribucí dvojfázového očkování proti koronaviru od firmy Moderna a od firem Pfizer a BioNTech zdůrazňují experti, že je nutno o vakcínách předem veřejnosti poskytnout podrobné informace, aby je veřejnost přijala a aby se nechala očkovat dvakrát.Informace firem, vyrábějících vakcíny, že vakcíny mohou mít vedlejší účinky, stejně jak individuální svědectví od účastníků testů vakcíny vyvolává obavy u některých expertů, že se veřejnost odmítne nechat očkovat, anebo že lidé nepřijdou pro druhou injekci."Tyto vakcíny jsou reaktogenické, což znamená, že fungují tak, že budete cítit, že fungují," říká Kelly Mooreová z Koalice pro imunizaci, která také působí jako externí poradce firmy Pfizer pro její očkovací akce. "Takže ta protikoronavirová vakcína vyvolá reakci a tou reakcí může být bolestivá paže anebo zrudnutí kůže kolem vpichu vakcíny. Anebo můžete mít pocit, že jste dostali chřipku, může vás den nebo dva bolet hlava nebo tělo, a to je absolutně normální. Na těchto reakcích není nic nebezpečného ani zlého."Avšak pokud lidé nebudou předem řádně informováni, Mooreová a další experti se obávají, že by očkování mohlo být veřejností odmítnuto."Musíme je předem varovat, že vakcína může mít docela vážné vedlejší účinky, protože když to lidem předem neřekneme, oni si budou stěžovat, že v důsledku této vakcíny onemocněli," říká lékařka Melanie Swiftová. Bývalý komisař amerického regulačního úřadu potravin a léků FDA Mark McClellan dodává, že "vakcína proti koronaviru bude zřejmě nepříjemnější než vakcína proti chřipce". "Protože, v průměru, je covid-19 o hodně horší onemocnění než chřipka."Moderna informovala, že některé osoby, které se nechaly její protikoronavirovou vakcínou očkovat, zaznamenaly "vážné" vedlejší účinky, anebo takové vedlejší účinky, které je vyřadily z pracovní činnosti. K podstatným vedlejším účinkům patří bolest na místě vpichu vakcíny. Mnoha lidem bylo ale daleko hůře po druhé vakcíně - byli unavení, bolely je svaly a klouby a mimo jiné je také bolela hlava. Při testech vakcíny firmy Pfizer/BioNtech zaznamenali očkovaní únavu a bolest hlavy po druhém očkování. Oba výrobci vakcín však zdůraznili, že jejich vakcíny lidé "dobře snášeli" a že většina vedlejších účinků zmizela krátce po očkování.Smith uvedl, že jeho vedlejší účinky zmizely asi tři dny po obojím očkování.Susan Lakesová, 66, která se účastnila testů vakcíny firem Pfizer/BioNTech, trpěla po očkování únavou a bylo jí špatně od žaludku. Příznaky zmizely za jediný den.Je prostě lidi předem nutno řádné informovat, konstatuje William Moss z Mezinárodního centra pro přístup k očkování na John Hopkins School of Public Health. Vedlejší účinky po očkování zaznamenalo asi 20 procent očkovaných osob.Experti zdůrazňují, že je životně důležité, aby očkované osoby dostaly obě dávky vakcíny. Ta první dávka jen připravuje imunitní systém a sama neposkytuje ochranu před nemocí.Mooreová poukázala na to, že preventivní informační otevřenost zafungovala při úspěchu vakcíny Shingrix proti pásovému oparu, která se také skládá ze dvou dávek a také může vyvolávat podobné vedlejší účinky. Zpočátku vládly obavy, že lidé nepřijdou pro druhou injekci, ale "ukázalo se, že lékaři a lékárníci se zachovali vynikajícím způsobem, protože lidi předem informovali, co mají očekávat." 75 - 80 procent lidí si přišlo ve správný čas pro druhou vakcínu."Podcenili jsme motivaci lidí nechat se ochránit proti pásovému oparu a já doufám, že když veřejnost řádně budeme předem informovat, budou velmi motivováni k tomu získat ochranu i proti covidu 19."Lidé by se měli připravit na to, že si po očkování budou muset vzít den, dva tři volno, než vedlejší příznaky zmizí, zdůrazňuje Swiftová. A připravit si prášky proti bolesti.Možná, že by také pomohlo, kdyby se občan před očkováním vyzval, zda bude ochoten sdílet své zkušenosti s vakcínou.Podrobnosti v angličtině ZDE