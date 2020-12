Daily Telegraph: Mstivá Evropská unie se poškozuje: proměnila brexit v trest

11. 12. 2020 / Jan Čulík

"Mstivá Evropská unie se poškozuje: proměnila brexit v trest," (!!) píše v pátek Daily Telegraph.





Ve skutečnosti EU jen trvá na tom, že pokud chce Británie bezcelně obchodovat s Evropskou unií, musí dodržovat její obchodní, ekologické a zaměstnanecké předpisy, jinak by totiž poškozovala evropský trh dovozem nekvalitního, případně státem dotovaného zboží.







Jak se očekávalo, pravicový britský tisk nyní začíná šířít otevřenou nenávist vůči Evropské unii. List Daily Telegraph, který v posledních letech přestal být novinami, vlastní dva gerontští oligarchové, bratři Barclayové, žijící v zahraničí. Mnozí pozorovatelé usuzují, že důvodem pro brexit byla skutečnost, že Evropská unie od 1.ledna 2021 blokuje existenci daňových rájů. Britští oligarchové to nesnesli. Jsou ochotni pro záchranu své korupce zničit britskou ekonomiku. Angličané jsou nesmírně poslušní, diktatura by tam kvetla. Kdysi mi vysvětloval Zbyněk Zeman, dávno zemřelý profesor české historie na Oxfordské univerzitě, který se přistěhoval jako patnáctiletý do Británie v roce 1945, měl české zázemí, ale zároveň byl Brit, jak mentálně obtížné je pro Angličany proti čemukoliv protestovat. "Všimni si," povídal mi profesor Zeman, "že když je v dálkovém autobuse otevřeno stropní okno a do autobusu táhne zima, žádný Angličan se nedováží zvednout a požádat řidiče, aby to okno zavřel." Jsem zvědav, zda na sobě nechají Angličané dříví štípat i po katastrofě brexitu. - Zajímavé také je, jak dlouho bude trvat, než se Angličané zbaví pocitu, že jsou něco extra a zda je chudoba přiměje, aby se osvobodili od šovinismu a začali spolupracovat. Brexit je Angličanům vnucován proti vůli většiny, asi 70 procent mladých lidí požaduje trvale setrvání Británie v EU, pro brexit malou většinou hlasovali r. 2016 jen důchodci, kteří už pomřeli. Dlouhodobě je brexit nerealizovatelný. Mimochodem, Skoti netrpí anglickým nacionalismem a pocitem nadřazenosti a chtějí se osamostatnit a rychle vstoupit zpět do EU. Velkou otázkou je, zda za pomoci neskrupulózních podvodníků, jako jsou redaktoři Daiyl Telegraphu, se Johnsonovi podaří v Anglii realizovat ultrapravicový puč. Johnson se už nyní snaží omezovat nezávislá média a ochromit nezávislé soudnictví. Dává také v pandemii bez veřejné soutěže miliardové zakázky svým kamarádům a kamarádům svých ministrů, Jeho milenka určuje, kdo má být bez veřejné soutěže jmenován do vysokých funkcí v Downing Street. - Spojené státy projevily překvapivou odolnost vůči Trumpovým pokusům realizovat ultrapravicový převrat, odolné a nezávislé je především americké soudnictví, které vyhodilo všechny Trumpovy žaloby. Dokáže projevit podobnou odolnost proti Johnsonově ultrapravicovému puči Anglie? Nevíme. (JČ)