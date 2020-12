Není podivné, že vyšetřování Huntera Bidena kvůli praní špinavých peněz média ignorovala?

14. 12. 2020

"Z velké části nepovšimnuto", záměrně ignorováno, nebo aktivně potlačováno? Tým reportérů listu Daily Beast vypadal poněkud překvapen tím, že vyšetřování FBI kvůli možnému praní špinavých peněz zůstalo před volbami nepovšimnuto, upozorňuje Ed Morrisey.

Středeční oznámení ministerstva spravedlnosti, že vyšetřuje Huntera Bidena za to, co mohou být "daňové záležitosti", vychází z mnohem širšího vyšetřování trvajícího několik let, které zahrnuje možné praní špinavých peněz, uvedla zpráva CNN.

Toto vyšetřování údajně vyšumělo a vedlo místo toho k šetření ohledně daňových záležitostí, které nyní vede úřad státního zástupce v Delaware. Avšak důkazy širšího šetření byly zjevné z označení série dokumentů, které byly zveřejněny - ale zůstaly z velké části nepovšimnuty - ve dnech předcházejících listopadovým volbám, podle dvou osob seznámených s případem.

Na slově "nepovšimnuto" v této větě spočívá příliš velká váha. Nejen že vyšetřování nezůstalo nepovšimnuto, bylo několik dní před volbami pokryto Jamesem Rosenem ze Sinclair TV.

(Jde o druhou nejsilnější televizní síť v USA, o níž studie American Political Science Review zjistila, že posouvá zpravodajství systematicky směrem k pravicové ideologii - pozn. BL.)

Velký počet médií - většinou konzervativních - si Rosenovy reportáže o kriminálním vyšetřování FBI proti Hunteru Bidenovi, včetně nás. Rosen uvedl, že s vyšetřovateli spolupracuje Tony Bobulinski, a že středem kauzy bylo praní špinavých peněz.

Investigativní reportér Sinclairu James Rosen mluvil s hlavním svědkem, který naznačil, že bývalý viceprezident Joe Biden věděl o zahraničních obchodech svého syna více, než přiznává.

Tímto svědkem byl Bobulinski, který veřejně vystoupil poté, co se jej Bidenova kampaň pokusila znevěrohodnit coby nespokojeného obchodního partnera.

To nezůstalo "z velké části nepovšimnuto". Bylo to široce zaznamenáno, všude kromě mainstreamových médií. Proč? Začalo to článkem New York Postu (další pravicové médium s protrumpovským zkreslením - BL) ohledně Hunterova laptopu, o němž Bidenův tým tvrdil, že jde o ruskou dezinformaci a sociální média jej aktivně potlačovala.

Nejsou to jen média, kdo by měl být terčem kritiky. Twitter a Facebook aktivně potlačovaly články New York Postu.

Jasný závěr zní, že si národní média nepřejí informovat o ničem, co by Joeu Bidenovi škodilo, nehledě na to, jak přesné by to mohlo být. Nyní, když je po volbách, říkají čtenářům a divákům, že zpráva zůstala "z velké části nepovšimnuta", aby se vyhnuly odpovědnosti za aktivní rozhodnutí ignorovat a v některých případech potlačit tuto zprávu.

Podrobnosti v angličtině: ZDE