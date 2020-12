Trump se snaží nechat popravit před svým odchodem co nejvíce vězňů

12. 12. 2020





Zuřivou reakci proti Donaldu Trumpovi vyvolala poprava čtyřicetiletého vězně Brandona Bernarda, který byl na Trumpův příkaz usmrcen ve státě Indiana. Je to už devátá osoba popravená federální vládou od července. Trump chce před svým odchodem z prezidentského úřadu nechat popravit ještě dalších šest lidí. V americkém soudním systému je běžné, že pokud prezident prohraje začátkem listopadu volby, až do nástupu nového prezidenta 20. ledna příštího roku se už nepopravuje. Bylo tomu tak až do Trumpa už 130 let. Trump tuto zavedenou praxi šokujícím způsobem ignoruje a snaží se před svým odchodem nechat popravit co největší množství lidí.





Brandon Bernard byl usmrcen smrtící injekcí poté, co americký Nejvyšší soud odmítl jeho žádost o odložení popravy a Trump mu odmítl dát milost. Po 17 letech, kdy se už nepopravovalo, nechal Trump od července popravit devět lidí a chce nechat popravit do 20. ledna ještě dalších šest. Joe Biden chce trest smrti zrušit.



Bernard byl odsouzen k smrti za svou roli při usmrcení dvou osob r. 1999 v Iowě. Spálil jejich mrtvoly v kufru jejích automobilu poté, co je postřelil člen jeho gangu. Bernardovi bylo tehdy devatenáct let. Od té doby se vyjádřilo pět porotců a bývalý prokurátor, že by Bernard neměl být popraven. Četní pozorovatelé namítají, že proces s Brendanem byl zaujatý, především proto, že na rozhodnutí soudu měl tehdy velký vliv podvodný expert, který devatenáctiletého Brendama vykreslil jako obrovské, vražedné nebezpečí veřejnosti.



Podrobnosti v angličtině



Brandon Bernard byl usmrcen smrtící injekcí poté, co americký Nejvyšší soud odmítl jeho žádost o odložení popravy a Trump mu odmítl dát milost. Po 17 letech, kdy se už nepopravovalo, nechal Trump od července popravit devět lidí a chce nechat popravit do 20. ledna ještě dalších šest. Joe Biden chce trest smrti zrušit.Bernard byl odsouzen k smrti za svou roli při usmrcení dvou osob r. 1999 v Iowě. Spálil jejich mrtvoly v kufru jejích automobilu poté, co je postřelil člen jeho gangu. Bernardovi bylo tehdy devatenáct let. Od té doby se vyjádřilo pět porotců a bývalý prokurátor, že by Bernard neměl být popraven. Četní pozorovatelé namítají, že proces s Brendanem byl zaujatý, především proto, že na rozhodnutí soudu měl tehdy velký vliv podvodný expert, který devatenáctiletého Brendama vykreslil jako obrovské, vražedné nebezpečí veřejnosti.Podrobnosti v angličtině ZDE

0