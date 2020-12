Kampaň vlády nebude fungovat, dokud Babiš neřekne, že se nechá očkovat jako první

A za zády zkřížím prsty...

10. 12. 2020 / Bohumil Kartous

Lze samo o sobě hodnotit jako pokrok, že vláda prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví začala aktivně jednat proti dezinformacím. Je poněkud nešťastné, že se tak děje až v okamžiku, kdy se dezinformace přelily daleko přes svoje běžné hranice, tedy dezinformační zdroje, a staly se součástí diskursu prostřednictvím řady sympatizantů některé ze skupiny dezinformačních narativů ve vztahu k SARS-CoV-19.





Volbu samotného média lze hodnotit jako spíše vhodnější, vzhledem k jeho čtenářské skupině. Pojetí stránky jako typicky redakční lze také hodnotit spíše kladně, stránka nepůsobí jako reklamní vklad.





Obsahově jde evidentně o reakci na některá zjištění, která získává MZd z analýzy obsahu dezinformací cirkulujících v českém kyberprostoru. Nejsem si však jist, zda byla zhodnocena dominance dezinformačních narativů a zda tedy obsah reaguje na ty nejčastěji sdílené.





Narážím na včerejší článek v NBC Boston. Formulace by měla být opatrnější, jelikož dezinformační taktikou je vytrhnout z kontextu část výroku, podobně učinit z nějakým dalším tvrzením a vyvodit manipulativní závěr. Nedivil bych se, kdyby se to stalo i v tomto případě.

Vyjádření k jednotlivým tématům, jako je bezpečnost vakcíny, obsah některých látek v ní či účinnost očkování je pojato korektně. V jednom případě je otázka, zda ministr zdravotnictví nezašel příliš daleko v hodnocení toho, nakolik může vakcína způsobit onemocnění.Formulace by měla být opatrnější, jelikož dezinformační taktikou je vytrhnout z kontextu část výroku, podobně učinit z nějakým dalším tvrzením a vyvodit manipulativní závěr. Nedivil bych se, kdyby se to stalo i v tomto případě.





Celkové vyznění rozhovoru s ministrem zdravotnictví nemusí být příliš přesvědčivé. Tvrzení "vakcína není nebezpečná" je nepochybně asociováno s oficiálním postojem, jenž ministr zdravotnictví reprezentuje. Člověka, který nedůvěřuje oficiálnímu stanovisku, zřejmě nepřesvědčí ministr. Bylo by vhodné, aby v kampani působili společensky vlivné autority, ať už vědci, kteří mají dostatečnou expertizu, tak, lidé, kteří se postaví na stranu vakcinace svým vlastním odhodláním nechat se očkovat. Ostatně, kdyby místo titulku "vakcína je bezpečná" ministr prohlásil "nechám se očkovat jako první", mělo by to zřejmě mnohem větší dopad na přesvědčení čtenářů.







Zajímal by mě celkový koncept kampaně. Její největší těžiště leží v obsahu dezinformačních webů, který následně koluje na sociálních sítích a v řetězových emailech. A nejen to, mnoho osob, které mají vliv na část společnosti, jako je bývalý prezident Klaus nebo některé lokální celebrity, menší či větší část dezinformačních narativů přebírají a dále je šíří prostřednictvím sociálních sítí.





Bylo by proto vhodné zaměřit se zejména na tento zdroj a snažit působit zejména tam, kde je největší koncentrace příznivců dezinformačních narativů. Ideální by bylo pokusit se některé tyto aktéry přesvědčit k dialogu a pokusit se je přimět k racionálnímu přístupu. Nepochybně by pomohlo i to, kdyby business - nejen partneři kampaně Nelež - jednoznačně podpořil potřebu imunizovat společnost. Už jen tím, že zamezí reklamní podpoře zdrojů, které společensky nebezpečné dezinformace šíří.







Celkově se domnívám, že by vláda měla nahlas připustit, že dezinformace, nejen ty, které se týkají covidu, představují významné společenské nebezpečí a spustit od jejich ad hoc zneužívání, jako v případě adorace řetězových emailů Andrejem Babišem v minulém roce.



Koncept kampaně proti dezinformacím neexistuje, zatím nebylo vysoutěženo oněch 50 milionů korun , které měla vláda do této aktivity vložit. Těžko tedy hodnotit, kam spadá tiskový vklad v Právu (viz obrázek).