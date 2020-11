TV NOVA šíří nesmysl o umírání "opravdu na covid" (Pandemie a dezinformace)

26. 11. 2020 / David Stein

Co Blatný popisoval -- a co lze vidět na videu -- je tato zpráva:





Tvrdit, že 64% nezemřelo opravdu na covid je to samé, jako tvrdit, že covid k jejich smrti nijak nepřispěl -- což je naprostý nesmysl, zejména když dle MZ i mezi těmi 57% nad těch 36% mohla být nemoc covid hlavní příčinou úmrtí:

Jinými slovy, pouze u 7% lze říci, že covid nepřispěl k úmrtí, u zbytku byl buď primární příčinou (36% všech) nebo podíl nemoci covid na úmrtí je těžké určit (57% všech).

Samozřejmě titulek hlásající je jen asi 36 % lidí, kteří umřou opravdu na covid bude vnímán značnou částí veřejnosti jako důkaz, že ve většině úmrtí v souvislosti s covidem neměla nemoc covid s úmrtím ve skutečnosti nic společného.

Je to jen další příklad nezodpovědnosti dominantních zdrojů informací v ČR.





Poznámky:

Komunikace: MZ mylným interpretacím nepozornými novináři bohužel trochu napomáhá. Na stránce 15 prezentace je 4. sloupek nahoře správně označen COVID-19 jako pravděpodobná primární příčina smrti, ale o něco doleji se již píše o pravděpodobné příčině úmrtí -- klíčové slovo primární tu vypadlo.

Podobně se v prezentaci správně píše o kombinaci nemoci covid s jinými chorobami, ale Blatný pak mluvil o kombinaci s koronavirem -- pro mnohé to bude 'důkaz', že zemřelí vůbec nemocí covid neonemocněli.

Taková neopatrnost při prezentaci informací je samozřejmě hojně zneužívána.

Statistiky: Údaje na prezentaci MZ naznačují, že úmrtí bez souvislosti s covidem skutečně nejsou započítávána do statistiky úmrtí v souvislosti s covidem. Zobrazení dat za 1. pololetí totiž rozebírá celkem 407 úmrtí (str. 13) -- ale ÚZIS hlásí za první pololetí pouze 347 úmrtí v souvislosti s COVIDEM do 30. června (400 úmrtí bylo dosaženo až v polovině srpna).

Úmrtí mimo nemocnice: dle prezentace MZ je na podzim až 20% úmrtí s COVID-19 mimo nemocnice a zhruba 8% v sociálních zařízeních (13% pro věk 85+)

Odhad úmrtí: dle prezentace MZ lze do konce roku očekávat celkem 9 000 – 10 000 úmrtí v souvislosti s nemocí COVID-19. To je stejný odhad, jako byl nedávno můj založený na jarním tvaru vlny (viz Druhá vlna: překonáme 10 nebo i 15 tisíc úmrtí?) -- tak doufejme, že to vláda nepokazí příliš unáhleným uvolňováním.