Británie schválila vakcínu firem Pfizer/BioNTech a začíná očkovat příští týden

- Británie se stává první západní zemí, která poskytla licenci vakcíně proti covidu a zahajuje příští týden masové očkování, počínaje nejvíce ohroženými osobami. Vakcínu schválila pro krizové použití britská Medicines and Healthcare products Regulatory Authority (MHRA). Británie zakoupila asi 40 milionů dávek této vakcíny a první dávky mají přijít příští týden. Vakcína v testech prokázala 95 procentní účinnost. Britský ministr zdravotnictví Matt Hancock uvedl, že prvních 800 000 dávek vakcíny bude v Británii k dispozici příští týden. Dodal, že používání vakcíny bude značně obtížné, protože musí být udržována v teplotě -70 stupňů Celsia. Síť prvních padesáti nemocnic je připravená začít očkovat a Británie buduej specializovaná očkovací střediska. Ministr uvedl, že vakcína bude k dispozici i u některých obvodních lékařů a v některých lékárnách, pokud mají příslušné mrazicí zařízení. Peter Liese, lékař zasedající ve zdravotnickém výboru Evropského parlamentu, označil rozhodnutí Británie za probnlematické, protože schvalovací proces byl tam "příliš spěšný". "Doporučuji, aby evropské země tento proces neopakovaly." Regulační úřad EU na to konstatoval, že schvalovací proces pro léky je v EU bezpečnější než v Británii. O schválení vakcíny firem Pfizer/BioNTech rozhodne evropský schvalovací úřad 29. prosince. ZDE - Polsko překročilo hranici 1 milionu nákaz.- Rusko zaznamenalo dosud nejhorší den na úmrtnost, ve středu oznámilo 589 dalších úmrtí. Celkový počet mrtvých v Rusku je 41 053. Za posledních 24 hodin bylo také v Rusko nakaženo dalších 25 345 osob.- Francie bude provádět náhodné pohraniční kontroly s cílem zabránit, aby se občané nakazili covidem cestováním do lyžařských středisek v zemích, kde budou tato střediska otevřena.- Spojené státy zaznamenaly v každý listopadový den dalších více než 100 000 nákaz.