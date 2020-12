Rakety na Kurilách a protiatomové bunkry: Co když Putinovi tak trochu šplouchá na maják?

Všichni jsme slyšeli, co se povídá o Rusku. Prezidentu Vladimiru Putinovi se nedaří dobře a je pod tlakem, aby odstoupil - zdroje vlastně tvrdí, že by mohl mít rakovinu, Parkinsona, nebo dokonce obojí. Kdo ví, zda je to pravda. Kreml to samozřejmě popřel, napsal Dave Makichuk.



Jakoby už nestačilo, že Donald Trump popírá výsledky amerických voleb. Teď slyšíme, že by i Putin mohl být vyřízený. Dva světoví lídři ne zrovna při smyslech... Jedna věc je pravda: Rusko provedlo podivný obrat k Armageddonu. Podle státní agentury TASS prezident Putin prohlásil: "Rusko významně rozšířilo analytické a operační kapacity systémů řízení a velení strategických jaderných sil..." Zpráva Američanům, nic více a nic méně. Jako ve filmu Doktor Divnoláska z roku 1964 se Rusové snaží přesunout své řízení a velení hluboko pod zem, kde na ně nedosáhne žádná americká zbraň. 3. světová válka? Rusové ji plánují přežít. Naslouchejme slovům samotného pana Putina, abychom si udělali představu, co se mu honí hlavou: "Především musíme vážně pracovat na posílení schopnosti přežití řídících systémů. Všichni si to uvědomujeme a máme na paměti, že hodně závisí na schopnosti přežití těchto systémů a jejich schopnosti operovat dál v bojovém prostředí. Ve skutečnosti to musíme zaručit i pro případ jaderného úderu." "Řekli mi, že vytvoření absolutně bezpečné instalace pro řízení strategických jaderných sil, kromě jiného, se blíží dokončení a že bude mít velmi vysokou mez bezpečnosti." "Za druhé, měli bychom nepřetržitě kontrolovat účinnost hlavních komponent systémů pro řízení strategických jaderných sil během velitelských cvičení a dalších událostí, včetně neočekávaných inspekcí pro hodnocení bojové připravenosti triády, které se již stalo pravidelností." "Za třetí, musíme dál vyvíjet pokročilé systémy pro řízení strategických sil. To o čem mluvíme je, že dnes děláme správné věci a tyto systémy jsou v dobrém stavu." "Nicméně nehledě k tomu, jak moderní a pokročilé mohou dnes být, nemůžeme zůstat nečinní a všichni si to uvědomujeme. Musíme myslet na to, co se stane zítra a pozítří." Důvod, proč Putin utratil velmi značné sumy za budování nového protiatomového bunkru pro řízení a velení jaderných sil v hlubokém podzemí je důvodem ke značnému znepokojení. Existuje enormní rozdíl mezi modernizací instalací ze sovětských dob a budováním zcela nových, velmi drahých, které "budou mít velmi vysokou mez bezpečnosti" vůči jadernému útoku. Je skutečná hranice nasazení jaderných zbraní jako první nižší, než uvádí veřejný dekret? V zájmu lidstva by měly být implikace nových ruských protiatomových bunkrů vážně prozkoumány. Terorismus už není největší hrozbou, které USA čelí, prohlásil ministr námořnictva Kenneth Braithwaite během slyšení o připravenosti námořnictva a námořní pěchoty. Hrozby z Ruska rostou a námořnictvo se musí reorganizovat tak, aby jim čelilo. Ruské kroky v Atlantiku a Arktidě také donutily americké ozbrojené síly vrátit do hry Atlantickou flotilu. Když teď námořníci opouštějí východní pobřeží, měli by očekávat, že budou operovat ve sporném prostoru, řekl na jaře velitel 2. flotily viceadmirál Andrew Lewis. Přeskočilo Putinovi? Pozorovatelé Kremlu si nejsou jisti. Ale pokud jsou podezření ohledně jeho zhoršujícího se zdraví pravdivá - mladá milenka Alina Kabajevová a obě dcery ho údajně prosily, aby odstoupil - američtí vojenští plánovači, CIA a další si toho nepochybně všímají. Skutečně to dává smysl - Putin ví, že mu nezbývá moc času, tak chce za sebou zanechat Rusko v silném postavení. Konec je jasný: Očekávejme ještě více téhož. Podrobnosti v angličtině: ZDE

