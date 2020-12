Česká republika a její nečinnost tváří v tvář klimatické krizi

3. 12. 2020

Před pěti lety se téměř 200 států včetně České republiky zavázalo v Pařížské dohodě, že udrží globální průměrné oteplení pod hranicí 2 °C a pokud možno i pod hranicí 1,5 °C. Aktuálně jsme již překročili 1,2 °C (v České republice 2 °C). Spodního pařížského limitu 1,5 °C podle zprávy Climate Reality Check 2020 dosáhneme do deseti let, stojí psáno ve zprávě Climate Reality Check 2020.

Budeme-li pokračovat jako dosud, horní pařížský limit 2 °C prolomíme zřejmě ještě mnohem dříve než v roce 2050, který bývá často zmiňován jako vhodný termín pro dosažení klimatické neutrality. Dva stupně nepůsobí nijak dramaticky, ale již představují obrovské problémy pro lidstvo i přírodu. Zásadní nebezpečí ovšem spočívá v tom, že nemusí jít o stabilní stav – někde kolem této hodnoty už může ležet práh, za nímž se fungování klimatického systému překlopí do režimu „skleníkové Země“, kdy se planeta začne oteplovat samospádem už bez ohledu na cokoliv, co uděláme my.



Za současného fungování jsme na cestě k oteplení o 3 až 5 °C do roku 2100 – tyto teploty jsou naprosto ničivé pro většinu ekosystémů a neslučitelné s existencí organizované globální civilizace. Posledním bezpečným termínem pro dosažení celosvětové klimatické neutrality je podle zprávy Climate Reality Check již rok 2030!



Více informací v angličtině ZDE