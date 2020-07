Klimatická krize: Dramatická varování z Arktidy a Antarktidy

30. 7. 2020

Výzkumníci varují, že v regionu, který se otepluje nejméně třikrát rychleji než zbytek světa, by se v nejhorším případě mohla teplota do roku 2050 zvýšit až o sedm stupňů Celsia. Podle jejich zjištění by se v sibiřské oblasti do roku 2050 mohla teplota zvýšit nejméně o 2,5 stupně Celsia ve srovnání s rokem 1900, ale tento nárůst by mohl dosáhnout až sedmi stupňů Celsia, píše na webu Commondreams Andy Rowell .

Rok 2020 i nadále přináší hluboce znepokojivé zprávy o změně klimatu – a to jak z Arktidy, tak z Antarktidy.z Francie, Německa, Nizozemska, Ruska, Švýcarska a Velké Británie společně zkoumají, zda – a do jaké míry se změna klimatu způsobená člověkem podepisuje na intenzitě a periodicitě vln veder v Arktidě.

Kdyby k tomuto scénáři došlo, tak v regionu vypukne spirálovitý chaos: extrémní vedra, požáry, únik metanu a decimace vzácných živočišných druhů. Extrémní teplo ovlivňuje mořský led, který rekordně taje. Ztráta mořského ledu má zničující dopad na život ledních medvědů, kteří ledové kry používají při lovu tuleňů.

Aktuální studie, publikovaná v časopisu Nature Climate Change, varuje, že pokud se nic nezmění, lední medvědi by do konce století mohli být vyhubeni. Nyní žijí prakticky už jen na ostrovech královny Alžběty, v nejsevernější části kanadské Arktidy.

Zprávy z jižního pólu jsou stejně depresivní: vědci objevili aktivní úniky metanu z mořského dna. Hovoříme o nejúčinnějším skleníkovém plynu. Je to hluboce znepokojující, protože na Antarktidě se nachází až čtvrtina mořských zásob metanu. Pokud by metan unikl do atmosféry, mohlo by to značně prohloubit klimatickou nouzi.

Andrew Thurber z Oregonské státní univerzity, který vedl výzkum publikovaný v časopise Proceedings of Royal Society B, k tématu uvedl: „Není to dobrá zpráva… Metanový cyklus je absolutně zásadní téma, kterým se jako společnost musíme zaobírat. Považuji to za neuvěřitelně znepokojující.“

Všichni bychom měli mít obavy. Britský list Independent k tomuto výzkumu dodává, že klimatická krize projevující se úbytkem ledové pokrývky povede k častějšímu uvolňování metanu z podmořských rezervoárů.

