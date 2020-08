Donald Trump je vyšetřován za bankovní a pojišťovací podvody

4. 8. 2020



Úřad okresního prokurátora na Manhattanu informoval v pondělí, že vyšetřoval Donalda Tumpa a jeho firmu za možné bankovní a pojišťovací podvody. Je to daleko širší vyšetřování, než jaké prokurátoři potvrzovali v minulosti.



Informace pocházejí z nového podání z kanceláře Cyruse R. Vance Jr., u federálního soudu, které požaduje, aby Trumpovi účetní jednali podle příkazu vysoké poroty a vydali osm let jeho osobních a korporátních daňových přiznání. Trump požádal soudce, aby deklaroval, že tento soudní příkaz je neplatný.Dosud se zdálo, že vyšetřování manhattanského okresního prokurátora se týká především plateb, které měly před volbami v roce 2016 umlčet dvě ženy, které svědčily, že měly s Trumpem sexuální poměr.V novém podání prokurátoři explicitně neidentifikovali, o co ve vyšetřování vysoké poroty jde, protože to se provádí v tajnosti. Uvedli však, že "nesporná" tvrzení v předchozí soudní dokumentaci a několik tiskových zpráv o podnikatelských praktikách Donalda Trumpa dokazují, že úřad prokurátora měl pro soudní příkaz široké právní důvody.Podle tiskových zpráv Dondald Trump zřejmě protizákonně zveličil objem svého majetku a hodnotu svých nemovistostí pro věřitele a pro pojišťovny. Bývalý Trumpův právník Michael D. Cohen také svědčil o tom, že Donald Trump páchal pojišťovací podvody.Vyšetřování na Manhattanu probíhá už dva roky a zjištění, že jde o bankovní a pojišťovací podvody, spáchané Trumpem, jeho firmou a jejími činiteli, je podle listu, který o tomto zjištění v pondělí informoval, značně problematické, protože bankovní a pojišťovací podvody jsou vážné trestné činy.Podrobnosti v angličtině ZDE