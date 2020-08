James Murdoch odešel ze správní rady News Corporation

1. 8. 2020





Syn Ruperta Murdocha rezignoval na svou funkci ve správní radě News Corporation vlastněné Rupertem Murdochem. News Corporation je vlivnou, ultrapravicovou mediální organizací, škodící celému světu. V USA její Fox News podporuje Donalda Trumpa šíří lži o koronavirové pandemii, v Británii na Murdochův příkaz jeho noviny podporovaly brexit. V britské televizi se v těchto dnech vysílá dokumentární seriál, dokladující, jak ničivý vliv mají Murdochova média na situaci v zemích, kde vycházejí.



James Murdoch ve svém rezignačním dopise uvedl, že důvodem jeho odstoupení jsou "neshody" ohledně toho, jaké informace News Corporation šíří.

James Murdoch’s resignation letter 👇 pic.twitter.com/AW4h1zfJtA — David S. Joachim (@davidjoachim) July 31, 2020

Hlavním nynějším ředitelem News Corporation je Jamesův starší bratr Lachlan.V Británii vlastní News Corporation bulvární deník, list. Mezinárodně vlastní také firmu Dow Jones, která je majitelem amerického listu, a australský list. V USA vlastní News Corporation Fox News a Fox Broadcast Network.James Murdoch, 47, je čtvrtým synem osmaosmdesátiletého Ruperta Murdocha, miliardáře a zakladatele News Corporation. Za dědice firmy se považuje Lachlan Murdoch, 48.Není jasné, které zveřejňované materiály způsobily rezignaci Jamese Murdocha. Avšak James i Lachlan Murdoch v poslední době vyjadřovali znepokojení nad příliš ultrapravicovými postoji News Corporation a Fox Corporation.Nedávno kritizoval James Murdoch a jeho manželka Kathryn to, jakým způsobem média vlastněná Murdochovou rodinou zpochybňují globální oteplování."Názory Kathryn a Jamese ohledně globálního oteplování jsou dobře známé a jejich frustrace ohledně toho, jak News Corporation a Fox píší na toto téma je také dobře známa," řekl jejich mluvčí. "Zejména jsou zklamání trvalým popíráním globálního oteplování v Austrálii vzhledem k tomu, že fakta mluví o opaku."Kathryn Murdochová je důrazně se na veřejnosti vyjadřující ekoložka. "Chci být schopna se podívat svým dětem do očí a říci, 'Udělala jsem všechno, co bylo v mých silách " řekla deníkuLachlan Murdoch také veřejně kritizuje Fox News: "V té televizi se šíří názory, s nimiž já opravdu nesouhlasím," řekl loni časopisuPodrobnosti v angličtině ZDE