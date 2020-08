Nová studie potvrzuje rozsáhlé úniky metanu v Severním moři

7. 8. 2020

Během expedic do rezervoárů ropy a plynu v centrální oblasti Severního moře v letech 2012 a 1013 vědci z GEOMAR Helmholtzova centra pro oceánský výzkum v Kielu objevili fenomén, který byl do té doby sotva známý. Zjistili, že z mořského dna kolem opuštěných vrtů stoupají metanové bubliny.

Plyn pochází z kapes ležících v méně než kilometrové hloubce pod mořským dnem a nestaly se terčem původních těžebních operací. Předběžné hodnocení ukázalo, že tyto emise mohou představovat dominantní zdroj metanu v Severním moři.

Studie publikovaná v časopise International Journal of Greenhouse Gas Control potvrzuje prvotní odhad na širší datové základně. Každým rokem unikají z opuštěných vrtů v Severním moři tisíce tun metanu.

Během expedic výzkumného plavidla Poseidon v letech 2017 a 2019 výzkumníci dokázali detekovat úniky u 28 z přímo zkoumaných 43 vrtů.

Zkoumaná oblast Severního moře zhruba o velikosti Walesu má podle výzkumníků potenciál emitovat 900 - 3 700 tun metanu ročně. Ve zkoumané oblasti se však nachází 1 792 vrtů, zatímco celé Severní moře obsahuje více než 15 000 vrtů.

Metan je obvykle v mořské vodě spotřebován mikroby. To může vést k okyselení místní vody. V Severním moři se ale zhruba polovina vrtů nachází v tak mělké vodě, že část uvolněného metanu může uniknout do atmosféry. Metan je druhý nejdůležitější skleníkový plyn po oxidu uhličitém (ale také zhruba 30 x účinnější než on - pozn. KD).

Autoři studie vyzývají ropný a plynařský průmysl, aby publikoval vlastní údaje - a doporučují další nezávislá měření emisí z opuštěných vrtů, aby byly vyvinuty přísnější předpisy.

Podrobnosti v angličtině: ZDE