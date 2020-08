Trump opustil tiskovou konferenci, když byl konfrontován s fakty

10. 8. 2020

Prezident Donald Trump náhle opustil sobotní tiskovou konferenci poté, co reportér upozornil na lež ohledně zdravotní péče pro veterány, kterou Trump zopakoval více než stopadesátkrát, upozorňuje Daniel Dale.

Trump ve svém golfovém klubu v Bedminsteru v New Jersey opět prohlásil, že patří k těm, kdo zajistili schválení programu Veterans Choice. A dodal: "Snažili se to schválit po dekády a dekády a žádný prezident to nikdy nedokázal prosadit, a my jsme to zvládli."

Ve skutečnosti zákon podepsal v roce 2014 prezident Barack Obama. Zákon, který umožňuje veteránům s nárokem vládní pokrytí nákladů na zdravotní péči byl iniciativou obou politických stran prosazenou dvěma senátory, které Trump opakovaně kritizuje, Berniem Sandersem z Vermontu a zesnulým Johnem McCainem z Arizony.

Trump v roce 2018 podepsal zákon VA MISSION Act, který modifikoval a rozšířil kritéria pro přiznání nároku. Místo toho Trump stále znovu tvrdí, že sám vytvořil zákon Veterans Choice - poté, co ostatní "50 let" selhávali.

"Proč pořád říkáte, že jste prosadil Veterans Choice?", zeptala se reportérka Paula Reidová na sobotní tiskové konferenci.

Zatímco se Trump snažil obrátit na jiného novináře, Reidová pokračovala: "Řekl jste, že jste prosadil Veterans Choice. Byl schválen v roce 2014... bylo to nepravdivé tvrzení, pane."

Trump zmlkl a pak odpověděl: "OK. Moc vám všem děkuji." Poté odešel za zvuku písně "YMCA".

Trump nebyl dosud takřka nikdy konfrontován ohledně svého tvrzení o zákonu Veterans Act.

Podrobnosti v angličtině: ZDE