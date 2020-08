Neuvěřitelně, policie v Polsku zatýká lidi, kteří hájí komunitu LGBT

Zastrašování polské LGBT komunity dosáhlo nového rekordu. Mezinárodní instituce musejí zasáhnout na ochranu občanů!



"Intimidation of Polish LGBTI community reaches a new low: international institutions must act now to protect citizens" https://t.co/MKUiYlYsWG

Tolik Poláků tak dlouho bojuje za základní lidská práva. Polský odpor proti autoritářskému útlaku je legendární. To, že dnešní vládnoucí strana označuje základní lidská práva za "cizácký" pojem, je masivní urážkou vynikající historie Polska.



So many Polish people have fought for fundamental rights over the ages. Polish resistance to authoritarian repression is legendary.



For today's ruling party to call fundamental rights a "foreign" concept is a massive insult to the country's great history.