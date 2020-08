Trump přerušil tiskovou konferenci, na níž opět blábolil nesmysly

11. 8. 2020

Reportér Guardianu David Smith se Trumpa zeptal: "Kdyby za prezidentství Baracka Obamy zemřelo 160 000 lidí, požadoval byste jeho rezignaci?"







Trump odpověděl: "Ne, to bych nepožadoval. Je neuvěřitelné, co všechno jsme dokázali. Kdybychom neuzavřeli naší zemi, měli bychom už 1,5 až dva miliony lidí mrtvých. Udělali jsme to správně. Teď už zemi uzavírat nemusíme. Kdybychom poslouchali spoustu lidí, nechali bychom bývali zemi otevřenou. Vykonali jsme mimořádnou práci."Fakta: Sám epidemiolog americké vlády konstatoval, že by bylo zachráněno více životů, kdyby USA zavedly sociální distancování dříve. Během pandemie Trump intenzivně bránil úsilí zavést federální opatření ke zpomalení šíření viru, nutil státy, aby zrušily karanténu. a vyjadřoval sympatie pravicovým protestům proti uzamčení země. USA jsou jedinou bohatou zemí, která trpí intenzivní epidemií déle než čtyři měsíce. USA také nezaznamenává klíčové informace o nákaze, které by mohly trasovat průběh nemoci a zabránit úmrtí dalších desetitisíců Američanů.Trump se mj. vyhnul otázce, co myslel tím, že jeho soupeř Joe Biden chce "zranit Boha".Trump znovu šířil nesmysly o tom, že Amerika má tolik nákaz proto, že příliš mnoho testuje. Také znovu šířil lži, že poštovní hlasování vede k volebním podvodům.Podrobnosti v angličtině ZDE