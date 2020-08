V Austrálii zemřel na koronavirus muž, jemuž nebylo ani 30

Průběžné zpravodajství

14. 8. 2020

- V Austrálii zemřel na koronavirus muž, jemuž nebylo ani třicet let. Byl to jeden pacient ze 14 osob, které ve státě Victoria zemřely na koronavirus za posledních 24 hodin.

, je to nárůst za posledních 24 hodin o 330 případů. To je alarmující počet.

- V Severním Irsku stoupl počet mrtvých na koronavirus na 859. V týdnu do 7. srpna byly zaznamenány další čtyři úmrtí.- Počet denních nákaz v Tokiu stoupl poprvé za posledních pět dní nad 300. Celkem jich bylo 389, dvě třetiny mladších 40 let.- Británie oznámila, že kdokoliv se vrací z Francie, bude muset jít na čtrnáct dní do karantény. V Británii je nyní na dovolené asi 160 000 Britů. Odborníci na cestování odhadují, že až půl milionu Britů plánovalo cestovat tento měsíc do Francie.- Počty nákaz na Ukrajině dál rostou. Nejnověji registrovala denní nárůst o 1732 případů. Je to rekord. Dosud je na Ukrajině 87 872 nákaz a 2011 osob zemřelo.Podrobnosti v angličtině ZDE Předchozí průběžné zpravodajství ZDE