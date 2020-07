Rozhovor Britských listů 300. Co znamená vítězství Andrzeje Dudy pro Polsko a pro Evropu?

14. 7. 2020









S analytikem Britských listů pro Polsko Tomaszem Oryńskim hovoří Jan Čulík o důvodech proč v druhém kole polských prezidentských voleb, které se konaly minulou neděli, hlasovalo tolik lidí pro dosavadního prezidenta, a tedy i populistickou stranu Právo a spravedlnost, o celkové atmosféře v zemi, která doprovázela předvolební kampaň a co toto vítězství bude znamenat pro Polsko i Evropu. Rozhovor se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od středy 15 . července 2020.







Aktualizace rozhovoru: Andrzej Duda už zrušil ten příslib, že dá důchodcům víc peněz. Bylo by to "příliš nákladné".

Andrzej Duda už zrušil ten příslib, že dá důchodcům víc peněz. Bylo by to "příliš nákladné". https://wyborcza.pl/7,155287,26126370,emerytalne-obietnice-dudy-juz-nie-aktualne-za-drogie.html)





What does the victory of Andrzej Duda mean for Poland and for Europe?





Jan Čulík and the Britské listy expert on Poland Tomasz Oryński look at the reasons why so many Polish voters voted for the populist Law and Justice Party incumbent Andrzej Duda in the second round of the Polish presidential election on Sunday 12th July. They also discuss the general atmosphere in Poland during the election campaign and consider what Duda's victory might mean for Poland and Europe in the future. The interview is broadcast by the Czech cable TV station Regionalnitelevize.cz from Wednesday 15th July 2020.





