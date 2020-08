V Bělorusku brutálně zatýkají i novináře

13. 8. 2020

Ilja Lozovskij, autor a redaktor Organized Crime and Corruption Project, zveřejnil na svém facebookovém profilu popis zatčení a vazby novináře Stase Ivaškeviče ZDE .

Propustili mě včera okolo 19:00. Policajti mě odvezli minibusem pár kilometrů od vězení do ulice Okrestina and nechali mě odejít bez mých osobních věcí, které my byly zkonfiskovány během mého zatčení (pas, telefon, peněženka, karty, hotovost a klíče). Můj právník, který se pokoušel o jejich navrácení, byl nejdříve směrován do různých kanceláří a pak fyzicky vyveden z vězení.