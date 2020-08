Koronavirus: Globální počet nákaz dosahuje 20,5 milionu

Průběžné zpravodajství

13. 8. 2020

- V úterý dosáhla Florida rekordního počtu )mrtí na COVID-9. Tak tamější šerif zakázal nosit roušky:





On Tuesday, Florida set a new daily record for covid-19 deaths...



Dr. Anthony Fauci tells @DebRobertsABC in @NatGeo panel that he seriously doubts the Russian-made COVID-19 vaccine has been proven safe and effective.

Dr. Anthony Fauci tells @DebRobertsABC in @NatGeo panel that he seriously doubts the Russian-made COVID-19 vaccine has been proven safe and effective. https://t.co/CZI8rsO4wW pic.twitter.com/BsXiVXesTw — ABC News (@ABC) August 12, 2020

- Turecko odloží otevření škol téměř o měsíc. Každodenní nárůst nákaz je tam vyšší než 1000.- Na Novém Zélandu byl identifikován devátý případ koronaviru, a to v druhé největší škole v zemi, která má 3000 studentů. Experti se domnívají, že virus zřejmě přežíval v zemi dlouhé týdny.- Jordánsko uzavře na týden hranici se Sýrií, za poslední dva dny registrovalo 25 nákaz lidí přicházejících přes hranici ze Sýrie.- Britský HDP poklesl za čtvrt roky do června o 20,4 procent. Je to nejhorší hospodářský pokles v historii.- Donald Trump kritizoval Demokratické guvernéry za karanténní opatření. Vyjádřil se, že nutí Američany, aby zůstávali doma, co je "jako by byli ve vězení." Ve skutečných americkýhc vězeních koronavirus usmrtil tisíce lidí. Jen v Kalifornii zemřelo na koronavirus 3200 vězňů. ZDE - Kamala Harris, nová Bidenova viceprezidentka, vystoupila ve středu společně s Joem Bidenem a oba obvinili Donalda Trumpa, že způsobil, že jsou USA "roztrhané na kusy" v důsledku neřešené koronavirové pandemie a hospodářské krize. ZDE Trump se vyjádřil. že pokud Biden zvítězí v prezidentských volbách, "zničí americká předměstí, protože do nich vpustí menšiny - hispánce, Asiaty, Afroameričany".- Hlavní americký epidemiolog Dr. Anthony Fauci vyjádřil vážné pochybnosti o ruské vakcíně. Mít vakcínu a dokázat, že je vakcína bezpečná a efektivní, to jsou dvě různé věci."



