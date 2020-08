O vážném trestném činu umisťování duhových vlajek na sochy v Polsku

Mezitím v Absurdistánu 140:

16. 8. 2020 / Tomasz Oryński

Být v Polsku dnes pravičákem a zároveň katolíkem je v současnosti opravdu těžké. Všichni se vás snaží nejrůznějšímí možnými způsoby urážet. Například všude ty duhové vlajky. Nestačilo, že jedna duhová vlajka byla umístěna na postavu Ježíše ve Varšavě, teď byly ozdobeny tímto způsobem i jiné pomníky. A policie to bere velmi vážně. Poté, co byla zesměšněna za to, že policie vyslala sedmičlenný forenzní tým, aby vyšetřil problém umístění duhové vlajky na památník spisovatele Bolesława Pruse, vysvětlila na Twitteru, že "urážet sochy" je vážný trestný čín, který má policie prostě povinnost vyšetřovat ex officio.