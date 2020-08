U Calais vyplavilo moře mrtvolu teenagera, který se snažil dostat do Anglie

20. 8. 2020





Ve středu ráno byla na pláži nedaleko Calais nalezena mrtvola šestnáctiletého súdánského chlapce, který se s kamarádem pokusil v nafukovacím člunu přeplout do Anglie. Namísto vesel používali lopaty.



Francouzská ministryně pro občanství Marlène Schiappa uvedla, že mrtvola chlapce byla nalezena na pláži u Sangatte, nedaleko místa, kde stával nechvalně známý uprchlický tábor "Džungle".

Piers Morgan, známá britská televizní osobnost:

Bylo mu 16.



Uprchl ze své země, protože je zničená válkou.



Neuměl plavat.



Snažil se veslovat s kamarádem v miniaturním nafukovacím člunu.



Namísto vesel měli lopaty.



Všechno, co chtěl, byl jen lepší život než to peklo, které zažíval.



Takže, ano, slitování.

Chlapec zemřel v době, kdy ultrapravicová londýnská vláda vyvolává hysterii ohledně uprchlíků, kteří se snaží dostat do Británie v malých člunech. Smrt chlapce nicméně byla hlavní zprávou dne v britských sdělovacích prostředcích Jeden britský konzervativní poslanec znovu lživě tvrdil ve středu v podvečer v britském rozhlase, že pokusy přeplavit se na malých člunech do Británie jsou ilegální. Není to pravda: uprchlíci mají právo překročit jakékoliv hranice a žádat o azyl. Jeden francouzský poslanec obvinil Británii z úmrtí tohoto chlapce a konstatoval, že budou umírat další lidé, dokud Británie neumožní uprchlíkům, aby požádali o azyl v Británii, už když jsou v jiných evropských zemích.Ultrapravicová britská ministryně vnitra Priti Patel, kterou předchozí britská premiérka Theresa May za nepřípustné chování vyhodila z vlády, ovšem Johnson ji do své vlády znovu jmenoval, pokrytecky charakterizovala smrt chlapce jako "brutální připomenutí", jak kriminální gangy vykořisťují uprchlíky. Žádné pašerácké kriminální gangy by ovšem žádné uprchlíky nevykořisťovali, kdyby ti mohli o azyl zažádat oficiální cestou. Británie dovoluje azylové řízení až lidem, kteří se dostanou na její území, přitom se pokrytecky všemi možnými způsoby snaží zabránit, aby se na její území dostali. Představte si, kdyby totéž dělalo uprchlíkům z komunistického Československa na západní hranici Německo nebo Rakousko, tak, že by za komunistickou železnou oponou vybudovalo ještě svou vlastní!Na pokusu dvou chlapců přeplout do Británie se však žádní pašeráci nepodíleli. Použili malý člun, jaký se prodává v supermarketu, a ukradli dvě lopaty. "Bylo by nemožné kanál La Manche v něm přeplout," řekl Charles Devos, šéf námořní záchranné služby v Calais. "Vzhledem k tomu, že dopravní lodi, cirkulující mezi Francií a Británií, jezdí rychlostí 22 uzlů, vznikají z toho vlny, které okamžitě takový člun převrátí." Jednoho z obou chlapců francouzské pobřežní hlídky zachránily, druhý zmizel, neuměl plavat.Do Anglie se dosud letos na malých člunech dostalo 4300 uprchlíků. Je to více než dvojnásobek za celý rok 2019. Ve srovnání s počty uprchlíků na Blízkém východě a v jiných evropských zemích je to absolutně minimální počet.Londýnská vláda je kritizována aktivisty a opozičními politiky, že k uprchlickému problému přistupuje bez slitování a nekompetentně. Londýnská vláda ignoruje apely od odborníků na humanitární otázky, aby vytvořila bezpečné a legální cesty do Británie pro žadatele o azyl. Namísto toho se ministři snaží použít námořnictva, aby nějak uprchlíkům možnost připlouvat do Británie "znemožnilo".Pierre-Henri Dumont, místní radní a také poslanec pro region Calais za středopravicové Republikány napsal na Twitteru: "To, čeho jsme se všichni obávali, se stalo dnes v noci. Kolik dalších tragédií se musí odehrát, než Britové v sobě naleznou zrnko lidskosti. To, že je nemožné zažádat o azyl ve Velké Británii, pokud člověk není už na jejím území, způsobuje tyto tragédie. Britská nedbalost neosvobozuje francouzskou vládu od její vlastní odpovědnosti."Proti nelidskému postoji britské vlády protestovala celá řada aktivistů i britských opozičních politiků.Ve středu přivezla do Anglie britská pohraniční hlídka dalších 50 uprchlíků plavících se na malých člunech.Podrobnosti v angličtině ZDE