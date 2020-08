New York Times: Na Covid-19 zemřelo o 207 000 více lidí, než se oficiálně registruje

24. 8. 2020





Počet oficiálně registrovaných nákaz se přibližuje 25 milionům a oficiálně registrovaný počet mrtvých je v pondělí 807 830. Jenže investigace listu New York Times ve 28 zemích světa zjišťuje, že kromě toho na koronavirus zemřelo ještě dalších, nezaznamenaných 207 000 lidí.



Bohumil Kartous k tomu poznamenává:



K tomu dezinfo kolotoči kolem covidu-19, který se teď v posledních týdnech rozjel na českých internetech zásluhou prof. MUDr. Žaloudíka, MUDr. Hnízdila, MUDr. Pollerta a dalších doktorů, od nichž obsah rádi přebírají influenceři, mainstreamové TV a další kolektivní blbost přiživující jedinci a kanály, doporučuji text v New York Times s grafy nárůstu úmrtnosti v jednotlivých zemích, viz obrázek výše.





Jde o tzv. "excess deaths", přebytečná úmrtí, počet úmrtí v jednotlivých zemích světa, který je výrazně vyšší než je statistický průměr úmrtnosti z předchozích let. Statistikové konstatují, že jedině počty těchto "přebytečných úmrtí" dávají skutečný obraz o tom, jak vysoká je úmrtnost na Covid-19.



Tyto počty zahrnují úmrtí na Covid-19 i úmrtí na jiné příčiny, včetně smrti lidí, kteří nemohli být léčeni v nemocnicích, protože nemocnice zahltil Covid-19. Tyto počty, zdůrazňuje New Yorkl Times, vyvracejí tvrzení (často opakovaný blábol v ČR), že lidé, kteří umřeli na koronavirus, by brzo umřeli stejně.



Níže uvedený začátek tabulky ukazuje, jak obrovský rozdíl je mezi "excess deaths", "přebytečnými úmrtími" a úmrtími registrovanými na Covid-19.





V jižní Americe přebytečná úmrtí nadále rostou. V Evropě se v posledních týdnech v mnoha zemích úmrtnost vrátila k normálu.





Podrobnosti v angličtině



Jde o tzv. "excess deaths", přebytečná úmrtí, počet úmrtí v jednotlivých zemích světa, který je výrazně vyšší než je statistický průměr úmrtnosti z předchozích let. Statistikové konstatují, že jedině počty těchto "přebytečných úmrtí" dávají skutečný obraz o tom, jak vysoká je úmrtnost na Covid-19.Tyto počty zahrnují úmrtí na Covid-19 i úmrtí na jiné příčiny, včetně smrti lidí, kteří nemohli být léčeni v nemocnicích, protože nemocnice zahltil Covid-19. Tyto počty, zdůrazňuje New Yorkl Times, vyvracejí tvrzení (často opakovaný blábol v ČR), že lidé, kteří umřeli na koronavirus, by brzo umřeli stejně.V jižní Americe přebytečná úmrtí nadále rostou. V Evropě se v posledních týdnech v mnoha zemích úmrtnost vrátila k normálu.Podrobnosti v angličtině ZDE

0