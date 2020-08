Nejcitlivější přístroj k hledání mimozemského života pochází z Bernu

26. 8. 2020

Otázka, zda mimo Zemi existuje život, je jednou z nejzákladnějších. Například příští mise NASA mají za cíl prozkoumat ledové měsíce Jupitera a Saturna, které by mohly ukrývat život v tekutých oceánech pod tlustou vrstvou ledu.

Prokázat stopy života mimo Zemi je nicméně mimořádně náročné. nutností jsou vysoce citlivé přístroje pracující s největší možnou mírou autonomie a vysokou přesností miliony kilometrů od naší planety a bez přímé podpory lidí.

Mezinárodní skupina vědců pod vedením Andrease Rieda a Nielse Ligterinka z univerzity v Bernu vyvinula přístroj ORIGIN, což je spektrometr schopný detekovat a identifikovat i nejmenší množství stop života.

Několik agentur včetně NASA vyjádřilo zájem vyzkoušet přístroj při příštích misích.

Od objevení ledu na povrchu Jupiterova měsíce Europa a Saturnova Encelada jsou obě tělesa objektem hledání mimozemského života.

Podle současných poznatků oceány na obou tělesech mají všechny vlastnosti potřebné ke vzniku života, ale také poskytují podmínky, v nichž by život mohl dlouhodobě existovat. NASA proto plánuje přistát na Jupiterově měsíci Europa kolem roku 2030 a podniknout příslušná měření na povrchu.

Přístroj ORIGIN přitom představuje nový nástroj citlivostí daleko překonávající předchozí. NASA jeho tvůrce pozvala k testování v arktických podmínkách, které by mělo připravit případné měření na Europě.

Klíčovou složkou života, jak ho na Zemi známe, jsou aminokyseliny. Pokud by došlo k objevu aminokyselin na Europě, umožňuje to závěr, že by tam mohl být život.

Princip měření vyvinutého v Bernu je jednoduchý. Laserové pulsy jsou namířeny na zkoumaný povrch. Přitom je odděleno malé množství materiálu, jehož chemické složení přístroj ORIGIN v dalším kroku analyzuje. Není přitom třeba fáze komplikovaného odebírání a přípravy vzorků.

Možný objev stop minulého nebo současného života ve Sluneční soustavě mimo Zemi by měl ohromný význam pro lepší pochopení existence života ve vesmíru a také jeho vzniku.

Podrobnosti v angličtině: ZDE